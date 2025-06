El gosset rancuniós perquè l'han banyat

Hi ha situacions quotidianes amb els gossos que, tot i que semblen simples, acaben convertint-se en tot un fenomen viral. Una d'elles acaba de revolucionar Twitter, on un vídeo recent ha capturat el curiós moment en què Thor, un gos d'aspecte entranyable, decideix expressar tot el seu “descontentament” després de passar per la banyera. Però més enllà de l'anècdota, el que ha passat convida a reflexionar sobre com els animals comuniquen les seves emocions i com les xarxes socials es converteixen en aparador de la seva vida diària.

Thor, el gos que no oblida un bany

L'escena és familiar i alhora divertida. Thor, després de rebre el seu bany obligatori, es nega a mirar la seva tutora, mostrant-se visiblement ofès. El vídeo, compartit originalment pel compte @DiloConPerritos, mostra el diàleg afectuós i resignat de la seva cuidadora, que intenta explicar-li el motiu del bany amb frases com “feies una olor lletja” i “mai més et banyo, adeu”. Tanmateix, Thor manté el cap girat i la mirada esquiva, un gest que molts propietaris de gossos reconeixeran de seguida.

Aquest comportament, més enllà del que és simpàtic, té una explicació des de l'etologia canina. Els gossos poden associar rutines o accions humanes, com el bany, amb sensacions poc plaents. No és que l'animal guardi rancor en el sentit humà, però sí que poden manifestar certa ràbia o decepció durant uns minuts, fent visible la seva incomoditat mitjançant gestos, postures i fins i tot un petit “teatre” emocional. Especialistes en comportament animal coincideixen que, a diferència d'altres mamífers, els gossos són especialment expressius quan alguna cosa no els agrada.

| XCatalunya, @DiloConPerritos

Entre l'humor i l'empatia animal

El vídeo de Thor no va trigar a fer-se viral i acumular milers d'interaccions. Centenars d'usuaris van compartir històries similars, acompanyades de fotos i vídeos dels seus propis gossos fent gala d'actituds semblants després d'un bany. Alguns etòlegs consultats per mitjans especialitzats van aprofitar l'ocasió per recordar que aquest tipus de reacció, tot i que fa gràcia, és un senyal de confiança i vincle amb la família humana. El gos entén que pot “reclamar” amb seguretat, mostrant les seves emocions sense por.

A plataformes com TikTok i Facebook, les reaccions no han parat de créixer. La publicació original es va omplir de missatges humorístics i comentaris empàtics: “El meu m'ignora durant hores després del bany”, diu una usuària, mentre altres comparteixen consells sobre com convertir l'hora del bany en una experiència menys traumàtica, utilitzant reforços positius o joguines. Fins i tot s'hi han sumat veterinaris i educadors canins que expliquen la importància d'acostumar els gossos al bany des de cadells, per evitar aquestes situacions de rebuig.

El fenomen Thor ha donat peu a debats sobre el benestar animal i el respecte per les emocions de les mascotes. No falten veus que recorden que, tot i que l'humor és inevitable davant de certes escenes, és fonamental tenir en compte els senyals d'estrès en els animals. Un excés de “dramatització” pot indicar, en casos extrems, fòbia a l'aigua o experiències passades negatives.

Per què els gossos “reclamen” després del bany?

A nivell científic, l'explicació és clara: per a molts gossos, el bany representa una ruptura de la seva rutina i una invasió del seu espai personal. L'olfacte, principal sentit en els cans, queda alterat després de l'ús de sabons i xampús, generant una sensació de desorientació temporal. Per això, no és estrany que, després del bany, intentin fregar-se per la casa o “protestin” evitant el contacte visual, com ha fet Thor.

Les imatges virals de Thor han servit també per recordar als propietaris la importància d'observar i respectar els límits de cada animal. Tot i que el bany és necessari, la paciència i la comprensió resulten claus perquè l'experiència no sigui tan desagradable per a ells.

Una rutina amb anècdotes

El que va començar com un simple vídeo casolà s'ha convertit en una de les històries més compartides dels darrers dies entre els amants dels animals. Thor, el gosset ressentit pel seu bany, és avui un símbol de com poden expressar-se els nostres companys de quatre potes. Més enllà de l'anècdota, la seva actitud ens recorda la importància d'escoltar els animals i respectar els seus temps, fins i tot quan es tracta de tasques tan rutinàries com el bany.