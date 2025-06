Prepara't per després del sopar de Sant Joan amb aquestes dues promocions a Bonpreu

La celebració de la revetlla de Sant Joan és una de les nits més assenyalades del calendari a Catalunya. Les famílies i grups d'amics es reuneixen al voltant de la taula, i després de les tradicionals coques i el cava, arriba el moment d'allargar la nit.

No és casualitat que les grans cadenes de supermercats adaptin les seves ofertes a aquests hàbits: en els dies posteriors a Sant Joan, augmenta la demanda de refrescos, destil·lats i combinats llestos per servir, com a part del ritual de sobretaula i celebració.

Segons els últims estudis de tendències de compra, el consum de begudes premium i refrescos en format pack es dispara al voltant del 24 de juny. Els clients busquen comoditat, preu i la possibilitat de gaudir de marques reconegudes sense descuidar el pressupost familiar. En aquest context, Bonpreu i Esclat llancen dues promocions específiques que responen precisament a aquest comportament del consumidor, combinant qualitat, estalvi i versatilitat en dos lots molt diferents però complementaris.

Estratègies d'estalvi i experiència de compra després de Sant Joan

Els supermercats han afinat la seva política de promocions de cara a aquestes dates. Bonpreu i Esclat, coneguts per la seva aposta per la proximitat i la transparència en els preus, proposen dos packs pensats tant per als qui prefereixen una copa de ginebra clàssica com per als qui aposten pel whisky amb refresc. Aquesta estratègia no només busca augmentar el tiquet mitjà, sinó també fidelitzar un client que valora la senzillesa i la claredat en la compra.

El primer lot inclou una ampolla de ginebra Seagram's (700 ml) juntament amb una tònica original o pink Schweppes d'un litre, tot per 15,95 €. Cal destacar que el preu de la ginebra per separat sol rondar els 15,95 €, mentre que la tònica supera l'euro i mig en la majoria de lineals. Això converteix el lot en una opció especialment competitiva, superant els 17,88 € habituals si es compren els productes per separat.

El segon pack està orientat als amants del whisky amb refresc. Per 19,95 €, els clients s'enduen una ampolla de Ballantine's (1 litre) i un paquet de Coca-Cola original amb quatre envasos de 200 ml. Si analitzem el preu unitari, el whisky supera els 19 € i el refresc, en aquest format petit, resulta més car per volum que l'habitual de 2 litres.

L'estalvi respecte al preu habitual és de gairebé cinc euros sobre el PVP combinat, ja que la promoció retalla el preu des dels 24,43 € anteriors. Ambdues ofertes estaran vigents als establiments de Bonpreu i Esclat fins al 30 de juny.

Detalls dels productes i possibilitats a la taula

La ginebra Seagram’s és un clàssic a les barres reconeguda pel seu perfil sec i equilibrat. Combina especialment bé amb la tònica Schweppes, tant en la seva versió tradicional com en la variant pink, que incorpora matisos fruitats. Aquesta combinació permet preparar un gin-tònic de qualitat a casa, afegint, si es desitja, una rodanxa de llima, alguns fruits vermells o un toc de cogombre.

Per la seva banda, el whisky Ballantine’s és un dels escocesos més apreciats per la seva relació qualitat-preu i la seva versatilitat, ideal per servir sol, amb gel o en combinats suaus amb Coca-Cola. Aquesta promoció és perfecta per a qui prefereix una sobretaula tranquil·la o per a trobades amb amics en què cadascú pot triar la seva beguda preferida.

Tots dos lots tenen un avantatge afegit: el format és idoni per al consum responsable i la preparació de còctels senzills a casa, sense necessitat d'adquirir grans quantitats ni gastar de més. Els supermercats saben que cada cop més consumidors valoren poder ajustar la compra a les seves necessitats reals, evitant el malbaratament i mantenint el control de la despesa.