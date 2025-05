El Golden Retriever que gaudeix a la perruqueria

Les xarxes socials han estat testimoni d'un nou fenomen viral que està conquerint els cors de milions de persones. Aquesta vegada, el protagonista no és un influencer ni una celebritat, sinó un gos. Concretament, un Golden Retriever que ha estat gravat gaudint, amb una serietat sorprenent, a la perruqueria.

El vídeo, de pocs segons, mostra el gos assegut en una cadira com si fos un client habitual. L'animal roman immòbil, amb la mirada fixa i un gest de concentració absoluta mentre un perruquer li arregla el pelatge amb gran dedicació i precisió.

Lluny d'estar inquiet o nerviós, el gos transmet una calma total. Sense moure's ni un centímetre, es deixa mimar amb un aire gairebé professional. L'escena ha despertat rialles i tendresa a parts iguals, convertint-se en una de les imatges més compartides de la setmana.

| X / Twitter, XCatalunya

Un client model a la cadira de l'estilista

Al clip, el Golden Retriever manté una postura recta, gairebé digna d'una sessió de fotos. La seva expressió és la que més ha cridat l'atenció: no hi ha emoció exagerada, ni por, ni impaciència. Només una mena de concentració zen que sembla dir: "això és important, no em molestin".

El perruquer, per la seva banda, sembla ja acostumat al comportament del gos. Amb gestos suaus i tècniques pròpies d'un estilista de nivell alt, passa la màquina pel seu llom mentre allisa i retalla acuradament les zones llargues. Molts usuaris han bromejat amb la possibilitat que el gos gaudeixi més de la perruqueria que ells mateixos.

| Twitter

Un vídeo que ha traspassat fronteres

El vídeo ha estat compartit en múltiples plataformes: des d'Instagram i TikTok fins a comptes de YouTube especialitzades en contingut d'animals. En poques hores, ja acumulava centenars de milers de visualitzacions i milers de comentaris. El que va començar com una gravació informal s'ha convertit en tot un fenomen global.

Diversos comptes d'humor i benestar animal han compartit l'escena, acompanyant-la de frases com "quan saps que el tall et quedarà espectacular" o "Golden Retriever: client top". Fins i tot algunes perruqueries canines han utilitzat el vídeo com a inspiració per mostrar com hauria de comportar-se un gos durant la seva sessió de cura.

Per què tanta fascinació per aquest gos?

Més enllà de l'humor, el que realment ha conquerit els usuaris és l'expressió facial del gos. Lluny de semblar distret o curiós, el seu rostre és el d'algú que pren la seva imatge molt seriosament. Gairebé es podria dir que se sent part d'un ritual important. Alguns l'han comparat amb humans esperant en silenci a la cadira del barber.

Altres han desitjat que el seu gos es preparés per a una cita similar. El nivell de concentració dona per imaginar de tot. Les reaccions han estat tan positives que fins i tot han aparegut memes, adhesius i muntatges del Golden assegut en salons de bellesa, cabines d'avió o butaques d'oficina. S'ha convertit en un símbol inesperat de l'autocura i l'elegància.

El gran protagonista sense nom... per ara

El més curiós d'aquesta història és que encara no se sap el nom del gos. El vídeo va ser pujat originalment sense context, cosa que ha portat els usuaris a batejar-lo amb noms com "Mr Elegància", "Senyor Golden" o "El Cavaller Daurat". Sigui quin sigui el seu nom real, el Golden Retriever de la perruqueria ja és una estrella.

I sense dir ni una paraula, ha donat una lliçó inesperada: de vegades, només cal seure, relaxar-se... i deixar que et deixin guapo.