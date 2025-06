La perillosa carta d’Hisenda que podries rebre la propera setmana

Comença l'últim tram de la campanya de la Renda 2025. En aquest context, Hisenda ha activat l'enviament de les conegudes “cartes de la por” o requeriments, adreçades especialment a autònoms i a qui va presentar informació susceptible de generar dubtes.

Segons els Tècnics d'Hisenda, aquesta campanya contempla més de 80.000 cartes enviades a treballadors per compte propi, superant les xifres de 2024. L'objectiu és oferir un marge per esmenar errors abans del tancament definitiu de la campanya.

La comunicació es fa a través de RENTA Web i no implica que el contribuent hagi comès cap irregularitat, sinó que s'han detectat discrepàncies en dades fiscals.

Porta d'entrada a sancions econòmiques

Aquestes cartes no només desperten inquietud: obren oficialment un procediment sancionador. Si a la teva declaració hi ha dades que no coincideixen amb els registres d'Hisenda i no respons, estàs incomplint. El procés pot escalar des d'un requeriment d'informació fins a una proposta de liquidació o, fins i tot, embargament. En aquest darrer cas, la sanció es dispara.

En cas de no respondre a un requeriment, Hisenda pot imposar multes de 150 €, 300 € o 600 €, segons si es tracta del primer, segon o tercer avís. Quan es tracta d'una declaració fora de termini, les sancions varien: 100 € si la presentes per iniciativa pròpia, 200 € si és Hisenda qui ho exigeix.

Però si la declaració resulta a pagar i és exigida per Hisenda després d'un requeriment, la sanció pot ascendir del 50 % al 150 % del deute tributari. És a dir, si devies 1 200 €, podries acabar pagant entre 1 800 € i 3 000 €. En alguns casos extrems, els recàrrecs mensuals també poden aplicar-se: 1 % al juliol, 2 % a l'agost, etc., si presentes la declaració per iniciativa pròpia, però fora de termini.

Importància de complir els terminis

La clau per evitar multes és actuar amb rapidesa. Aportar documentació o respondre en un termini curt —generalment 10 dies hàbils després de rebre la carta— pot desbloquejar la situació abans que s'agreugi. A més, presentar una declaració fora de termini, però abans de ser requerit, permet optar per recàrrecs lleus en lloc de sancions més severes.

Perquè Hisenda enviï una carta de requeriment hi ha d'haver discrepàncies objectives detectades per encreuament de dades: nòmines, factures, ingressos de tercers, moviments bancaris o informes de bancs referents a transferències superiors a 3 000 € o 6 000 €. A partir d'aquí, el contribuent pot revisar, corregir o justificar mitjançant RENTA Web.

Recomanacions dels experts

Entendre l'enviament d'aquesta correspondència és més que una qüestió formal. Representa una sofisticada estratègia de prevenció de frau fiscal i optimització del compliment tributari. Hisenda advertirà, podrà sancionar i, en casos greus, embargar.

Per als afectats, convé seguir tres passos:

El primer. Llegir la carta amb atenció i distingir si és només informativa o un requeriment formal.

El segon. Reunir i enviar la documentació sol·licitada (factures, extractes, contractes) via RENTA Web o presencial.

El tercer. Si s'està fora de termini, presentar la declaració de seguida per minimitzar recàrrecs.

L'últim. Actuar amb diligència és vital: respondre o corregir, encara que sigui tard, pot reduir la multa considerablement o fins i tot evitar-la. Ignorar la carta, en canvi, pot costar centenars o milers d'euros.

Hisenda fa pànic

La “carta de la por” no és un avís anecdòtic: és un dispositiu amb conseqüències reals. El sistema de control fiscal espanyol funciona amb encreuament massiu de dades i enviaments personalitzats. Per al ciutadà, el missatge és clar: si Hisenda truca, convé respondre sense demora.

I tu? Si encara no has revisat la teva declaració o no estàs segur d'haver complert correctament, el millor moment per fer-ho és ara —abans que Hisenda hagi de tornar a trucar.