El Golden Retriever que ha après a abraçar el nadó de la casa

Una simple abraçada entre un gos i un nadó ha aconseguit aturar l'alè de milers de persones. El que semblava un moment de tendresa s'ha convertit en tendència després de viralitzar-se a plataformes com X i TikTok. Però aquest gest no és només adorable. També parla de l'evolució del vincle entre humans i gossos en entorns familiars.

El que va passar a l'escena

En un vídeo breu, de tot just uns segons, un Golden Retriever s'acosta amb delicadesa a un nadó que està gatejant. El cadell allarga una pota i, amb suavitat, envolta el petit en una abraçada. El nadó, sorprès, respon amb un somriure, mentre el gos manté el contacte amb calma i afecte.

La publicació original, compartida pel compte @PuppiesIlover a X, va acumular milers d'interaccions en hores. L'usuari no va detallar l'origen exacte de la llar, però sí que va mostrar clarament el gos abraçant el nen amb una tendresa que traspassa qualsevol pantalla.

| Canva Pro, XCatalunya, @PuppiesIover

Reaccions a xarxes

A TikTok i X, l'escena va desfermar una onada de comentaris entusiastes: molts usuaris van remarcar que el gos actuava com "un germà gran" cuidant del nadó. No van faltar qui opinaven que el gest era clarament instintiu. "És com si sabés que l'ha de protegir", va escriure una usuària.

Aquesta conducta no és anecdòtica. Segons experts en conducta canina, els Golden Retrievers destaquen per la seva naturalesa empàtica i social. Han estat seleccionats històricament per a tasques d'acompanyament, rescat i teràpia, cosa que els dota d'un fort instint de protecció i vincle humà.

Un estudi publicat a PLOS One va mostrar que la relació emocional entre un gos i el seu cuidador és comparable a l'afecció d'un nadó als seus pares. Aquesta abraçada n'és un exemple clar: un gos reconeixent un ésser vulnerable, adoptant una conducta protectora fins i tot sense entrenament específic.

Cures implicades

En altres ocasions, també s'han vist gossos d'aquesta raça en rols semblants: bressolant amb les potes o acompanyant el nadó per protegir-lo. Al febrer, el compte @GoldenRetrieverLife va compartir un vídeo on un gos semblava intentar bressolar un nadó adormit, acumulant milers de reproduccions.

No és casualitat. És una manifestació de la seva capacitat per integrar-se com a membre afectiu de la família. Més enllà de la tendresa, el que reflecteix aquest vídeo és que els canins no només viuen amb nosaltres, sinó que entenen i participen activament en el nostre entorn emocional.