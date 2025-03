El pastor alemany que roba tots els peluixos

Un divertit vídeo compartit al compte de Twitter @PuppiesIover ha conquerit milers d'usuaris amb una escena tan tendra com còmica: un pastor alemany que no suporta veure el seu amo agafar els seus peluixos i els hi arrabassa de seguida per portar-los curosament al seu coixí. El clip, que amb prou feines dura 13 segons, ha superat les 19 mil visualitzacions, i s'ha convertit en un exemple perfecte de com els gossos poden desenvolupar actituds possessives, especialment quan es tracta de les seves joguines preferides.

Al vídeo es pot veure una adolescent asseguda al terra de la sala, envoltada de diversos peluixos. Tan bon punt n'agafa un a les mans, el gos entra en escena de forma immediata, l'agafa amb la boca i el transporta fins a un coixí situat al fons de l'habitació, on ja hi ha altres ninots acumulats. El procés es repeteix una i altra vegada, amb diferents joguines, però sempre amb el mateix resultat: el pastor alemany recupera el seu tresor i el diposita al seu racó, sense mostrar signes d'agressivitat, però amb una determinació inquebrantable.

| Canva

El text superposat al vídeo resumeix la situació amb humor: “When your friend invites you over to play… But doesn’t let you touch their toys” (“Quan el teu amic et convida a jugar… però no et deixa tocar les seves joguines”). La comparació amb els comportaments infantils no és casual. Molts amos de gossos reconeixen actituds similars en les seves mascotes, especialment en races intel·ligents i enèrgiques com el pastor alemany, que sovint estableixen rutines molt marcades i mostren preferències clares per determinats objectes.

Explicacions tècniques

Però, per què aquest gos actua així? Els experts en comportament caní apunten a diverses possibles explicacions. En primer lloc, molts gossos desenvolupen un vincle emocional amb les seves joguines, especialment si són toves i fàcils de mossegar, com els peluixos. Aquest tipus d'objectes els ofereix confort, els recorda a la seva mare o a la seva ventrada, i fins i tot pot funcionar com un substitut del contacte físic quan estan sols.

En segon lloc, els gossos tenen una clara noció de pertinença. Si un objecte ha estat durant temps en el seu entorn, amb la seva olor i la seva manipulació habitual, és molt probable que el considerin seu. Per això, quan una altra persona —fins i tot el seu amo— intenta tocar-lo o moure'l, el gos pot reaccionar intentant “recuperar-lo”, com si l'estigués rescatant d'un segrest. El més curiós del vídeo és que el gos no borda, no gruny ni es mostra molest: simplement realitza l'acció amb naturalitat i eficiència, com si tingués una missió a complir.

El comportament també pot tenir una base en l'instint de recol·lecció. Algunes races, especialment les de pasturatge, mostren conductes acumulatives, com reunir objectes en un mateix lloc. En aquest cas, el coixí podria funcionar com una mena de “niu” on el pastor alemany guarda el que considera valuós. La seva insistència que cada peluix torni a aquest punt exacte demostra una mena d'organització que, encara que divertida als ulls humans, és molt coherent des de la perspectiva animal.

Aquest tipus d'actituds no sol representar cap problema, a menys que el gos es torni agressiu en protegir les seves pertinences. En el cas del vídeo compartit per @PuppiesIover, l'animal mostra un comportament completament sa i controlat. El que per a molts humans pot semblar un caprici graciós, per al gos probablement és un ritual carregat de sentit: cuidar les seves coses, mantenir l'ordre del seu entorn i assegurar-se que ningú més els toqui sense el seu permís.