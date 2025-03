El regal ideal de Bonpreu i Esclat per aprofitar els últims dies de fred

Amb l'arribada de la primavera, les temperatures comencen a suavitzar-se, però encara queden dies frescos que conviden a gaudir de plats reconfortants i tradicionals a casa. Els supermercats Bonpreu i Esclat han sabut captar aquest moment exacte per llançar una oferta especialment atractiva per als consumidors que valoren la qualitat i l'estalvi al mateix temps.

Segons els estudis recents sobre tendències de consum, les famílies catalanes cada vegada més busquen productes que combinin comoditat, qualitat i nutrició. De fet, els brous preparats són un dels productes estrella durant els mesos més freds de l'any, destacant especialment per la seva practicitat i sabor autèntic, qualitats que els clients valoren considerablement.

Una oferta especial amb data límit

Fins al pròxim 31 de març, Bonpreu i Esclat ofereixen una promoció que difícilment es pot deixar passar. En adquirir un envàs de brou natural de pollastre Aneto d'un litre per 4,30 €, els consumidors s'emportaran totalment gratis un altre envàs de brou d'escudella Aneto també d'un litre. Aquesta promoció representa no només un benefici econòmic immediat per al client, sinó també una oportunitat perfecta per gaudir de dos sabors tradicionals i molt apreciats a la cuina catalana.

| BonpreuEsclat

Els brous Aneto s'han consolidat al mercat per la seva preparació completament natural, sense conservants, colorants ni potenciadors de sabor artificials. Elaborats amb ingredients frescos de primera qualitat, com carns seleccionades i verdures fresques procedents de productors locals, aquests brous ofereixen un sabor intens i autèntic que recorda a la cuina casolana més tradicional.

Qualitat i versatilitat a la cuina

El brou natural de pollastre Aneto, conegut pel seu sabor equilibrat i suau, és ideal per a la preparació d'arrossos, guisats o sopes lleugeres. D'altra banda, el brou d'escudella Aneto, regal amb aquesta promoció, ofereix un sabor més contundent i autèntic d'un dels plats més emblemàtics de la gastronomia catalana.

Gràcies a la seva composició curosament equilibrada, que inclou diferents carns, verdures i llegums, aquest brou permet a les famílies gaudir fàcilment d'una escudella tradicional en molt poc temps.

| XCatalunya, BonpreuEsclat, thomaszsebok

A més, els consumidors solen destacar la versatilitat d'aquests brous com a base per a receptes quotidianes, aportant no només comoditat, sinó també assegurant la ingesta d'aliments nutritius i naturals.