El pack de Bonpreu i Esclat que estaven esperant els amants de l'aperitiu

per Xavi Martín

Cada dia més, els consumidors busquen maximitzar la qualitat de les seves compres mentre cuiden la seva butxaca. A Catalunya, aquesta tendència ha generat una autèntica competició entre els principals supermercats, sempre atents a oferir promocions atractives que responguin a les expectatives del client actual. D'aquesta manera, conceptes com "pack estalvi" o "lot estalvi" s'han convertit en protagonistes indiscutibles del consum quotidià.

Segons recents estudis sobre hàbits de consum, el mercat català presenta una creixent predilecció per productes que combinin preu competitiu amb una qualitat garantida. Precisament, Bonpreu i Esclat, supermercats especialment apreciats per la clientela catalana gràcies a la seva acurada selecció de productes i l'eficiència de les seves promocions, llancen ara una oferta pensada especialment per a aquells que gaudeixen de l'aperitiu a casa.

Detalls del pack que conquereix els aperitius

Fins al pròxim 31 de març, Bonpreu i Esclat ofereixen un atractiu pack estalvi compost per vuit cerveses Magna de San Miguel i una llauna de berberetxos al natural Cabo de Peñas. La promoció presenta un descompte considerable respecte al preu habitual, reduint el cost del lot des de 10,51 euros fins a només 5,99 euros. Aquest estalvi de més del 40% és un reclam potent que segurament atraurà els consumidors que busquen qualitat sense renunciar a l'estalvi.

| Bonpreu, XCatalunya

Les cerveses Magna de San Miguel incloses en el lot tenen una capacitat de 330 ml cadascuna i es caracteritzen per ser una cervesa rossa amb cos i equilibrada en sabors, ideal per maridar amb plats lleugers i snacks típics de l'aperitiu. El seu sabor fresc i lleugerament amarg, amb notes cítriques, realça perfectament aliments marins com els berberetxos.

Per la seva banda, els berberetxos al natural Cabo de Peñas, amb un pes net de 63 grams, són un complement exquisit que destaca pel seu sabor autèntic i fresc. Aquesta marca, reconeguda per la seva qualitat superior, garanteix un producte natural que manté intactes totes les seves propietats nutricionals, sent una font excel·lent de proteïnes, ferro i vitamines essencials.

Com aprofitar al màxim aquesta promoció

Per a aquells consumidors que desitgen donar un toc gourmet als seus aperitius a casa, aquest pack es converteix en una opció immillorable. Es recomana acompanyar els berberetxos amb un lleuger amaniment d'oli d'oliva verge extra i llimona, realçant així el seu sabor natural. Així mateix, les cerveses Magna poden servir-se ben fredes, al voltant dels 5 graus centígrads, per gaudir plenament del seu perfil refrescant i equilibrat.

| BonpreuEsclat

Una alternativa culinària per a aquest lot és preparar unes torrades lleugeres cobertes amb alvocat, tomàquet cherry trossejat i berberetxos, tot plegat coronat amb unes gotes de llimona i pebre mòlt. Un aperitiu senzill però sofisticat, perfecte per gaudir en companyia o per donar-se un petit luxe individual.

Amb aquesta proposta, Bonpreu i Esclat es posicionen una vegada més a l'avantguarda de les tendències de compra, oferint productes que uneixen estalvi econòmic, qualitat gourmet i la satisfacció garantida de gaudir d'un bon aperitiu a casa. L'oferta, vigent fins al 31 de març, promet atreure tant a consumidors habituals com a nous clients interessats a descobrir per què aquests supermercats són referència obligada en el consum quotidià català.