A partir d'abril: Tres canvis molt importants en la jubilació

per Mireia Puig

A partir de l'1 d'abril de 2025, el sistema de pensions a Espanya experimentarà tres canvis significatius que afectaran les modalitats de jubilació parcial, activa i demorada. Aquestes modificacions busquen adaptar el sistema a les necessitats actuals del mercat laboral i oferir més flexibilitat als treballadors en la seva transició cap a la jubilació.

Un sistema de pensions cada cop més complicat

En els últims anys, Espanya ha afrontat desafiaments en la sostenibilitat del seu sistema de pensions a causa de l'envelliment de la població i l'augment de l'esperança de vida. Segons l'economista Pablo Gil, el sistema actual no és viable tal com funciona, ja que el finançament de les pensions depèn en gran mesura de l'emissió de deute i d'altres partides pressupostàries, atès que la guardiola de les pensions ja no disposa de fons suficients.

A més, la reforma de les pensions a Espanya, que entrarà en vigor el 2025, inclourà una notable pujada per a les pensions màximes, beneficiant més de 400.000 pensionistes. Actualment, aquestes pensions se situen en 3.175,04 euros mensuals, distribuïts en 14 pagues anuals.

A partir de 2025, a més de la revaloració habitual basada en la inflació (estimada en un 2,8% per a totes les pensions contributives), s'afegirà un increment addicional del 0,115% anual, acumulatiu fins al 2050. Això resultarà en què les pensions màximes assoleixin els 3.267 euros mensuals o 45.738 euros anuals des de l'any vinent. ​

Canvis en la jubilació parcial

La jubilació parcial permet als treballadors reduir la seva jornada laboral i percebre una part de la pensió, facilitant una transició gradual cap a la jubilació completa. A partir d'abril de 2025, s'introdueixen les següents modificacions:​

Accés anticipat: Els treballadors podran accedir a la jubilació parcial fins a tres anys abans de l'edat ordinària de jubilació, sempre que s'estableixi un contracte de relleu amb un treballador rellevista. ​

Els treballadors podran accedir a la jubilació parcial fins a tres anys abans de l'edat ordinària de jubilació, sempre que s'estableixi un contracte de relleu amb un treballador rellevista. ​ Reducció de jornada: Per a aquells que anticipin la seva jubilació en més de dos anys, la reducció de jornada durant el primer any haurà de situar-se entre el 20% i el 33%. ​

Per a aquells que anticipin la seva jubilació en més de dos anys, la reducció de jornada durant el primer any haurà de situar-se entre el 20% i el 33%. ​ Contractes de relleu: Els treballadors fixos discontinus podran actuar com a rellevistes en la modalitat de jubilació parcial. A més, la contractació del rellevista haurà de ser indefinida i a temps complet, mantenint-se almenys dos anys després de l'extinció de la jubilació parcial del treballador substituït.

Aquestes mesures busquen fomentar la renovació generacional a les empreses i oferir més flexibilitat als treballadors en la seva transició cap a la jubilació.​

Modificacions en la jubilació activa

La jubilació activa permet compatibilitzar el cobrament de la pensió amb la realització d'una activitat laboral. A partir d'abril de 2025, s'implementen les següents novetats:​

Requisits de cotització: Ja no serà necessari acreditar una carrera completa de cotització per accedir a la jubilació activa. N'hi haurà prou amb haver cotitzat el període mínim requerit per obtenir una pensió contributiva de jubilació, és a dir, 15 anys. ​

Ja no serà necessari acreditar una carrera completa de cotització per accedir a la jubilació activa. N'hi haurà prou amb haver cotitzat el període mínim requerit per obtenir una pensió contributiva de jubilació, és a dir, 15 anys. ​ Compatibilitat progressiva: S'estableix una escala de compatibilitat entre la pensió i l'activitat laboral en funció dels anys de demora en la jubilació. Aquesta progressivitat busca incentivar els treballadors a prolongar la seva vida laboral, permetent-los augmentar gradualment el percentatge de pensió compatible amb la seva activitat laboral.​

Ajustos en la jubilació demorada

La jubilació demorada consisteix a retardar voluntàriament la jubilació més enllà de l'edat legal, la qual cosa comporta un increment en la quantia de la pensió. A partir d'abril de 2025, s'introdueixen els següents canvis:​

Incentius per demora: L'incentiu per retardar la jubilació s'incrementarà un 2% per cada any addicional de demora a partir del segon any. ​

Aquest ajust té com a objectiu incentivar els treballadors a prolongar la seva vida laboral, contribuint així a la sostenibilitat del sistema de pensions i permetent als treballadors augmentar la quantia de la seva pensió futura.​