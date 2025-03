S'esgotarà: El regal de Bonpreu comprant un producte que encanta als seus clients

En un moment en què la inflació continua afectant la butxaca de moltes famílies, els consumidors catalans continuen buscant les millors ofertes per mantenir la seva qualitat de vida. Aquesta situació ha canviat completament els hàbits de compra, impulsant estratègies cada cop més efectives per part dels supermercats. Dins d'aquestes tendències, la cadena catalana Bonpreu es destaca amb una nova promoció que ja està generant interès i promet esgotar-se ràpidament.

Cada cop són més freqüents les promocions que combinen productes complementaris en un mateix pack. Aquests lots permeten als consumidors aprofitar al màxim les seves compres, estalviant diners i fomentant un consum més saludable i equilibrat.

És precisament aquesta estratègia la que Bonpreu ha decidit potenciar en els seus establiments amb una oferta especial disponible només fins al proper 31 de març.

| XCatalunya, BonpreuEsclat, Photodjo de Getty Images

Un regal saludable amb la compra d'un producte estrella

La nova oferta consisteix a regalar una bossa d'amanida variada Bonpreu La Collita de 200 grams per la compra d'una safata de quatre unitats de burger meat de pollastre. Aquest pack té un preu de 4,25 euros, representant una excel·lent oportunitat d'estalvi per a les famílies que desitgin combinar proteïnes saludables amb un acompanyament fresc i nutritiu.

Les burgers de pollastre han anat guanyant terreny al mercat català en els últims anys, gràcies a la creixent preferència per carns blanques més saludables que les vermelles. Aquest producte ofereix una alternativa baixa en greixos, més lleugera i fàcilment digerible, ideal per a aquells que cuiden la seva alimentació sense renunciar al sabor. Per la seva banda, l'amanida Bonpreu La Collita aporta vitamines, fibra i minerals essencials, completant un menú equilibrat, ideal per a qualsevol àpat ràpid, però saludable.

No és casualitat que aquesta combinació s'hagi convertit en una de les més populars entre els clients de Bonpreu, que valoren tant la qualitat dels productes com les promocions que els permeten mantenir una dieta equilibrada sense gastar massa.

| BonpreuEsclat

Idees per gaudir d'aquesta promoció al màxim

Per aprofitar al màxim aquesta oferta, Bonpreu proposa una senzilla però deliciosa suggerència culinària. Es tracta d'una hamburguesa de pollastre casolana amb amanida fresca i un amaniment especial que realça tots els sabors. Primer, es recomana cuinar les hamburgueses a la planxa fins que quedin daurades per ambdós costats, conservant la seva sucositat.

A continuació, es prepara l'amanida amb una mica d'oli d'oliva verge extra, un polsim de sal i unes gotes de llimona o vinagre balsàmic per donar-li un toc especial.

En muntar l'hamburguesa, és aconsellable triar un pa integral o multicereals que complementi el valor nutricional del plat. Una rodanxa de tomàquet fresc o una mica d'alvocat poden afegir encara més sabor i nutrients al conjunt. El resultat és un àpat complet, econòmic i saludable que encantarà tant a adults com a nens.

Donat l'atractiu i la temporalitat de la promoció, és previsible que aquesta oferta s'esgoti ràpidament. Les promocions limitades en el temps són una de les estratègies més eficaces utilitzades pels supermercats per incentivar la compra immediata i fidelitzar clients, una cosa que Bonpreu maneja amb precisió. No seria d'estranyar que, en els últims dies abans del tancament de l'oferta, les safates de burger meat de pollastre desapareguin ràpidament de les neveres dels supermercats.