Producte gourmet català amb segona unitat al 70% de descompte a Bonpreu i Esclat

per Xavi Martín

En els últims anys, la tendència dels consumidors cap a productes gourmet ha experimentat un auge notable a Catalunya. Aquest creixement no només respon a un interès per sabors refinats, sinó també a una cerca de qualitat i autenticitat, característiques molt valorades especialment quan es tracta de gastronomia local. Precisament en aquest context s'emmarca una cridanera promoció llançada pels supermercats Bonpreu i Esclat, orientada a satisfer els paladars més exigents.

Concretament, es tracta d'una oferta especialment interessant que inclou un dels productes més emblemàtics de la gastronomia catalana: les famoses anxoves de L'Escala.

Aquest producte, reconegut internacionalment per la seva qualitat excepcional, protagonitza una promoció que segur cridarà l'atenció a més d'un client habitual i també a aquells amants del bon menjar que encara no hagin provat aquesta delicatessen del Mediterrani.

| XCatalunya, BonpreuEsclat, Elmar Gubisch

L'oferta que converteix el gourmet en accessible

Fins ara, les anxoves de L'Escala han estat tradicionalment vistes com un producte gourmet, amb un preu lleugerament elevat que responia directament a la seva qualitat superior. No obstant això, Bonpreu i Esclat han apostat per acostar aquests sabors premium a un públic més ampli mitjançant una promoció especial: la segona unitat d'anxoves en oli d'oliva, en envàs de 30 grams, s'ofereix amb un sorprenent descompte del 70 %.

Això vol dir que, mentre el primer envàs es manté en el seu preu original de 4,15 €, el segon pot adquirir-se per tan sols 1,25 €. En adquirir dues unitats, el preu mitjà queda en 2,70 € cadascuna, una reducció considerable per a un producte de tanta qualitat i prestigi. La promoció acaba el pròxim 31 de març.

Les Anxoves de L'Escala: tradició i sabor

Les anxoves en oli d'oliva Anxoves de L'Escala s'elaboren seguint mètodes tradicionals. Cada filet és acuradament seleccionat i elaborat per garantir no només la qualitat sinó també la conservació d'aquest sabor intens i característic que fa que aquest producte sigui tan apreciat.

| BonpreuEsclat

La clau d'aquestes anxoves resideix en el seu procés artesanal. Els peixos utilitzats procedeixen principalment del mar Mediterrani, capturats en moments específics de l'any per assegurar el punt òptim de maduració i sabor. Després de ser netejades meticulosament, les anxoves es conserven en oli d'oliva d'alta qualitat, mantenint intactes les seves propietats nutricionals i el seu incomparable sabor marí.

A més de gaudir aquestes anxoves com a aperitiu, també es presten perfectament per a diverses receptes gastronòmiques. Des d'un simple pa amb tomàquet i anxoves fins a una sofisticada amanida mediterrània amb anxoves, tomàquets cherry, olives negres i formatge fresc; la versatilitat culinària d'aquest producte és molt àmplia i aporta un toc distintiu en qualsevol plat.