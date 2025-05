Oficial: El dia que els pensionistes cobraran la primera paga extra

per Joan Grimal

A mesura que s'acosta l'estiu, l'atenció de milions de pensionistes se centra en un ingrés molt esperat: la paga extra que arriba amb el mes de juny. Aquest ingrés addicional, que se suma a la mensualitat habitual, representa un suport fonamental per a moltes persones grans en un període de l'any en què la despesa sol incrementar-se.

Aquest 2025, la incertesa al voltant de la data exacta de l'abonament ha estat més gran que en altres anys. Encara que tradicionalment el pagament s'executa a la segona quinzena de juny, no ha estat fins ara quan la Seguretat Social ha confirmat de manera oficial quan s'ingressarà la paga extraordinària corresponent a l'estiu. Un anunci que serveix per donar tranquil·litat i perquè milers de famílies puguin planificar millor les seves finances.

Un ingrés molt esperat per milions de persones

El nombre de pensionistes a Espanya supera els nou milions, i la majoria d'ells es beneficiaran d'aquesta paga extraordinària. Entre ells, estan inclosos els jubilats, les persones amb pensió per incapacitat permanent, viduïtat o en favor de familiars, sempre que la seva pensió no estigui prorratejada.

En canvi, els pensionistes les pensions dels quals provenen d'accidents laborals o malalties professionals no percebran aquesta paga extra, ja que la seva prestació s'abona en dotze mensualitats amb les pagues incloses de forma prorratejada. Aquesta distinció, encara que no és nova, continua generant dubtes entre alguns ciutadans que creuen tenir dret a un ingrés addicional que en el seu cas ja està repartit al llarg de l'any.

El context econòmic de 2025

Aquest any ha vingut acompanyat d'una actualització de les pensions en base a l'increment del cost de vida. Les pensions contributives han pujat un 2,8% respecte a l'any anterior. Les mínimes han experimentat un augment del 6%, mentre que les no contributives i l'Ingrés Mínim Vital han registrat una pujada del 9%.

En el cas de les pensions de viduïtat amb càrregues familiars, l'increment ha estat encara més gran: un 9,1%. L'objectiu d'aquestes pujades ha estat mantenir el poder adquisitiu dels pensionistes, especialment en un context inflacionista. La revalorització automàtica de les pensions, garantida per la Llei 20/2021 i vinculada a l'IPC, s'ha consolidat com una de les eines clau per protegir aquest col·lectiu davant la pèrdua de valor dels diners.

A principis d'any, més de 12 milions de pensions van ser actualitzades amb aquests nous valors. Es tracta d'una de les reformes més significatives dels últims anys dins del sistema públic de protecció social, amb ampli consens polític i suport per part dels agents socials.

Planificació i expectatives

Els pensionistes fa setmanes que esperen la confirmació oficial de la data de l'ingrés, una cosa habitual cada any. L'arribada de la paga extra no només té un impacte en l'economia de cada llar, sinó també en el consum general durant els mesos d'estiu.

Molts aprofiten aquesta paga per a despeses mèdiques, vacances, regals o fins i tot per ajudar fills o néts. Alguns bancs solen avançar el pagament als seus clients, especialment si el dia previst cau en cap de setmana, però en tots els casos l'ingrés prové de la mateixa font: la Tresoreria General de la Seguretat Social.

La data ja està confirmada

La Seguretat Social ha posat fi a les especulacions: la paga extraordinària d'estiu per als pensionistes s'abonarà entre el dissabte 21 de juny i el dimecres 25 de juny de 2025. El dia exacte dependrà de l'entitat bancària en la qual cada beneficiari tingui domiciliat el cobrament. A partir d'aquest moment, no es tornarà a rebre una paga addicional fins al mes de novembre.