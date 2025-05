Avís urgent del BBVA: Amplia un termini que beneficia futurs clients

En un moment en què cada decisió financera pot marcar la diferència, milers de persones estan buscant una opció bancària que els permeti estalviar comissions, guanyar flexibilitat i gestionar els seus diners sense complicacions. Amb aquesta necessitat sobre la taula, una de les entitats més conegudes del país ha decidit llançar un missatge clar: encara ets a temps.

Es tracta d'una campanya que ja va estar activa setmanes enrere i que ara, a causa de l'interès generat, torna a obrir-se durant uns dies. Un gest que molts han interpretat com una segona oportunitat… però amb una data de caducitat molt clara.

Una promoció dirigida a aquells que es van quedar fora

L'objectiu principal d'aquesta ampliació és arribar als usuaris que no van poder acollir-se a la promoció durant el primer termini. Alguns dubtaven, altres no coneixien les condicions, i molts simplement no van arribar a temps. Ara, l'entitat ofereix una nova finestra per contractar aquest servei amb tots els avantatges inclosos.

| BBVA, Ridofranz, XCatalunya

Això sí, des de dins adverteixen: el temps corre. Aquesta oportunitat no es mantindrà gaire més enllà de mitjans de mes. Només aquells que actuïn a temps podran aprofitar les condicions especials.

La proposta està pensada especialment per a usuaris digitals. Persones que valoren la rapidesa, la seguretat i la gestió des del mòbil o l'ordinador. I per descomptat, s'eliminen les comissions de manteniment, aquelles que tantes vegades acaben encarint el que semblava un compte senzill. A més, s'incorporen eines extra per a aquells que viatgen o realitzen compres fora d'Espanya.

| Canva, Banco Sabadell

Un incentiu que marca la diferència

Més enllà de la comoditat o la digitalització, el que realment ha cridat l'atenció és l'incentiu econòmic directe. L'entitat ofereix una important bonificació per a aquells que decideixin domiciliar els seus ingressos mensuals. I no es tracta de punts ni descomptes… sinó de diners reals que entren directament al compte.

Aquest moviment ha estat interpretat com un intent ferm per captar nous clients. I a jutjar per la reacció del públic, ho estan aconseguint. Les xarxes socials ja han recollit múltiples testimonis d'usuaris que han decidit fer el pas.

Un producte sense lletra petita

A diferència d'altres promocions bancàries, aquesta opció no exigeix una permanència mínima, ni penalitzacions, ni condicions ocultes. La contractació és ràpida, transparent i es pot realitzar des de qualsevol lloc en qüestió de minuts.

A més, el sistema inclou un servei gratuït que permet traslladar tots els rebuts i pagaments periòdics des d'un altre banc, de forma automàtica i sense cost. Així, canviar d'entitat és molt més senzill del que la majoria imagina.

Si tot això et sembla interessant, hi ha una dada que no pots passar per alt: la promoció només estarà disponible fins al 20 de maig de 2025. Passada aquesta data, l'oferta desapareixerà, i amb ella els beneficis associats. És una decisió presa per l'entitat amb la intenció de tancar el cicle de captació.

Què inclou realment aquesta promoció?

Ara sí: tot l'anterior —l'absència de comissions, l'accés digital, la targeta de dèbit gratuïta, el servei de canvi de banc i l'ingrés directe de 400 euros per domiciliar la nòmina— correspon a un sol producte: el Compte Online Sense Comissions de BBVA.

Un compte 100% digital, sense despeses de manteniment ni condicions complicades. I que, fins al 20 de maig, ve acompanyada d'una de les bonificacions més generoses del mercat actual. Una oferta que, segons molts usuaris, ja ho tenen clar: val la pena aprofitar.