A gairebé meitat de preu: El lot ideal per als amants de la cervesa a Bonpreu

per Xavi Martín

En els últims anys, les tendències de consum indiquen que els compradors valoren cada vegada més els lots d'estalvi que combinen productes populars a preus competitius. Aquests packs han guanyat terreny especialment en el sector de begudes i aliments gourmet, una estratègia que supermercats com Bonpreu i Esclat dominen a la perfecció, atraient clients que busquen qualitat i estalvi simultàniament.

Precisament, en aquesta línia de tendència, destaca una oferta excepcional pensada per als entusiastes de la cervesa, disponible a les botigues Bonpreu i Esclat des del 13 fins al 26 de maig de 2025. El lot en qüestió està compost per productes selectes, acuradament seleccionats per satisfer paladars exigents i amants de moments especials al voltant d'una bona taula.

Productes inclosos en el lot estalvi

Aquest pack combina dues cerveses emblemàtiques: Estrella Damm i Turia Märzen, ambdues reconegudes per la seva qualitat i sabor distintiu. Concretament, inclou un paquet de 12 ampolles de 250 ml d'Estrella Damm, cervesa elaborada segons la recepta original mediterrània des de 1876. El seu sabor equilibrat, lleugerament torrat i refrescant, la converteix en una opció excel·lent per acompanyar tant menjars lleugers com aperitius en reunions socials.

| XCatalunya, BonpreuEsclat, Photodjo de Getty Images

D'altra banda, també incorpora un paquet de 6 ampolles de 250 ml de Turia Märzen, una cervesa torrada valenciana que destaca per la seva suavitat i cos mitjà. Aquesta cervesa ofereix un sabor lleugerament caramel·litzat, ideal per maridar amb carns, formatges madurs i plats una mica més contundents.

A més de les cerveses, aquest lot inclou complements gastronòmics perfectes per acompanyar qualsevol aperitiu o menjar informal. Entre ells, destaquen les olives verdes farcides d'anxova de la marca Serpis, amb un pes net de 130 grams. Aquestes olives són conegudes per la seva textura carnosa i sabor intens, que combinen a la perfecció amb ambdues cerveses.

També està inclòs un pràctic pack de tonyina clara en oli d'oliva de la marca Cuca, amb tres llaunes de 48 grams cadascuna. Aquesta tonyina és ideal per elaborar receptes ràpides com amanides fresques, torrades amb tomàquet o fins i tot pizzes casolanes, oferint una font saludable i saborosa de proteïnes.

| BonpreuEsclat

Una oferta difícil de resistir

Un dels aspectes més atractius d'aquest lot és sens dubte el seu preu. Habitualment valorat en 20,13 euros, aquest pack està disponible per temps limitat al preu rebaixat de tan sols 10,95 euros, pràcticament la meitat del seu cost original. Aquesta oferta suposa un estalvi considerable, especialment atractiu per a aquells que organitzen reunions familiars o trobades amb amics.

Per als amants de la gastronomia i el bon beure, aquest lot proporciona no només una experiència culinària completa, sinó també una excel·lent oportunitat per descobrir i gaudir de productes de qualitat a un preu accessible.

Amb aquesta estratègia, Bonpreu i Esclat no només responen a les expectatives dels consumidors actuals, que valoren tant la qualitat com l'estalvi, sinó que també fomenten el consum responsable mitjançant formats pràctics i econòmics. No hi ha dubte que aquesta oferta serà una de les més demandades durant aquest mes als establiments de la popular cadena catalana.