Oficial: El que et traurà Hisenda si cobres el salari mínim

El salari mínim interprofessional (SMI) a Espanya torna a pujar el 2025, assolint els 1.184 euros mensuals en 14 pagues, cosa que suposa un increment de 700 euros anuals. Aquesta mesura, aprovada pel Govern i pactada amb els sindicats, beneficiarà més de 2,5 milions de treballadors. Tanmateix, no tot són bones notícies: per primera vegada, Hisenda aplicarà l'IRPF a aquells que cobrin el SMI, cosa que reduirà l'impacte real de l'augment salarial.

Un augment del SMI amb cost fiscal

El salari mínim interprofessional ha crescut un 54% des del 2018, consolidant el seu paper com un pilar en la millora dels ingressos dels treballadors més vulnerables. No obstant això, en aquesta ocasió, el Ministeri d'Hisenda ha decidit no modificar els trams de l'IRPF, cosa que significa que aquells que cobrin el SMI hauran de començar a pagar impostos sobre el seu salari.

Fins ara, els perceptors del SMI estaven exempts de tributar per aquest impost, ja que el límit mínim per tributar era superior al salari mínim. Tanmateix, amb la nova pujada, el SMI supera el llindar exempt i, com que no s'han actualitzat els trams de l'IRPF, Hisenda començarà a retenir part d'aquests ingressos.

Quant es quedarà Hisenda?

L'impacte de l'IRPF en els treballadors que cobrin el SMI dependrà de la seva situació familiar i econòmica. D'acord amb les estimacions dels experts:

Un treballador solter i sense fills amb SMI a jornada completa haurà de pagar al voltant de 300 euros anuals en l'IRPF, cosa que representa un tipus de retenció mitjà de l'1,81%. En termes nets, dels 700 euros anuals de pujada, aquest treballador només veurà reflectits al seu compte uns 400 euros després d'impostos. Aquells amb càrregues familiars o situacions específiques podran beneficiar-se de rebaixes fiscals i pagar menys o fins i tot quedar exempts de l'impost.

Segons fonts del Ministeri d'Hisenda, s'estima que aproximadament el 75% dels treballadors que cobren el SMI seguiran sense tributar gràcies a la rebaixa fiscal aplicada a les rendes baixes i mitjanes.

Un debat obert: ha d'estar el SMI lliure d'impostos?

El fet que el salari mínim ja no estigui completament exempt d'impostos ha reaparegut el debat sobre si el SMI ha de tributar o no. Els sindicats han mostrat la seva preocupació, argumentant que això anul·la part del benefici de la pujada salarial i afecta directament els treballadors més vulnerables.

Per la seva banda, el Govern defensa la mesura assegurant que les rendes baixes seguiran tenint avantatges fiscals i que la càrrega tributària serà baixa. Tanmateix, l'oposició i alguns economistes han criticat la decisió de no actualitzar els trams de l'IRPF, ja que podria reduir l'impacte real de l'augment del SMI en els treballadors.

Amb l'entrada en vigor d'aquesta mesura el 2025, molts empleats que abans no havien de preocupar-se per l'IRPF ara hauran de fer-ho. Malgrat la pujada, alguns veuran com una part del seu salari queda en mans d'Hisenda, obrint un nou capítol en l'eterna discussió sobre la fiscalitat del salari mínim a Espanya.