Cop d'Hisenda als treballadors

Molts van celebrar el recent anunci d'un nou augment del Salari Mínim Interprofessional. Com per no fer-ho. Semblava un pas important per a milers d'assalariats que podran percebre uns euros extra a final de mes. No obstant això, darrere d'aquesta mesura hi ha un detall que no ha agradat a tothom.

El Consell de Ministres va aprovar un increment del 4,4% en el SMI, situant-lo en 1.184 euros bruts. Fins aquí, res discordant, però el problema rau en què no s'ha ajustat el mínim exempt de tributar per IRPF. Per tant, alguns treballadors que cobraven el salari mínim ara veuran retencions en la seva nòmina.

La qüestió ha generat tensió en el si del Govern. D'una banda, Hisenda defensa que la majoria de perceptors no es veuran afectats, ja que la càrrega impositiva depèn de la situació familiar i d'altres factors. D'altra banda, el Ministeri de Treball i sectors afins lamenten que no s'hagi repetit el mateix criteri d'anys anteriors, on s'acompanyava l'augment del SMI amb un ajust del mínim exempt.

Reaccions contradictòries

Les diferències s'han vist reflectides en exemples concrets: un assalariat solter i sense fills podria retenir fins a un 1,81%, mentre que algú amb família a càrrec pot alliberar-se d'aquesta tributació. Amb això, alguns afectats consideren que reben un augment parcial, en veure reduïda la seva quantitat final per l'IRPF. També apareix el matís dels casos de rendes superiors al SMI, per als quals l'impacte en la retenció serà més o menys evident segons la composició de la llar.

Els sindicats tampoc han mostrat una postura unànime. Uns han exigit un augment més gran per compensar la possible tributació, mentre altres admeten que qualsevol millora es veu enterbolida si Hisenda cobra peatge a un col·lectiu ja amb escàs marge d'ingressos. Malgrat tot, la decisió ja està presa i el nou import s'aplica amb efecte retroactiu a 1 de gener, per la qual cosa l'impacte es notarà de forma immediata en les nòmines de febrer.

El resultat reflecteix la fractura dins de la coalició governamental. La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, afirma haver-se assabentat de la mesura pels mitjans, sense participació alguna del Ministeri de Treball. Hisenda, al seu torn, argumenta que el gruix de treballadors amb fills o parella amb prou feines notarà el canvi i que, en qualsevol cas, tributaran menys del que ho haurien fet anys enrere. Ambdues parts semblen mantenir la seva versió, deixant als assalariats amb la realitat que, encara que el salari pugi, potser no arribin a veure tot aquest increment en el compte corrent.

Al final, el debat gira al voltant d'un dilema: garantir augments del SMI que es tradueixin íntegrament en millores reals, o mantenir la recaptació estatal per la via de l'IRPF. La resposta de l'Executiu ha estat clara en aquesta ocasió, i el cop d'Hisenda recau sobre qui assolirà un SMI de 1.184 euros bruts, però encara així podrà veure's obligat a tributar per la seva nòmina.