Cop dur a gairebé un milió d'autònoms: A continuar pagant la festa de despesa pública

El règim de cotització dels treballadors autònoms a Espanya ha canviat dràsticament amb la reforma de 2023, basada en els rendiments nets declarats. La primera regularització d'aquestes cotitzacions ha conclòs, i les dades han generat malestar en un sector que ja suporta una alta càrrega fiscal.

Més de 889.000 autònoms hauran d'abonar un pagament extra a la Seguretat Social per haver cotitzat per sota del que s'exigia, amb una mitjana de 450 euros addicionals. Mentrestant, un altre milió d'autònoms rebran una devolució per haver pagat de més, però la diferència en els imports mitjans genera un debat sobre l'impacte real del nou sistema.

| Canva

Un sistema que castiga els autònoms

Des que es va implementar el sistema de cotització per ingressos reals, el Govern ha defensat que aquest model és més just i equitatiu. No obstant això, molts autònoms han expressat el seu descontentament, ja que el nou esquema limita la seva capacitat d'elecció sobre quant cotitzar i els imposa majors càrregues econòmiques en un context d'incertesa financera.

El Ministeri de Seguretat Social, dirigit per Elma Saiz, ha assenyalat que el 23,85% dels autònoms ha cotitzat menys del que devia i haurà de corregir la diferència. Per a molts, aquest ajust suposa una despesa inesperada que colpeja directament la seva ja delicada situació financera. En contrast, el 26,85% dels autònoms va cotitzar per sobre del que corresponia, cosa que els donarà dret a una devolució mitjana de 600 euros.

La pregunta que sorgeix és: per què la mitjana a pagar és menor que la mitjana a retornar? Una explicació és que els autònoms amb ingressos més baixos, que en molts casos tenen marges de maniobra més reduïts, són els que més ajustos han de realitzar. Però també és un reflex de com el sistema continua generant càrregues addicionals en un sector clau per a l'economia espanyola.

| Pressmaster, Canva: DAPA images, Canva de Sparklestroke Global

La "justícia" de cotitzar per ingressos reals

El nou sistema de cotització ha estat presentat com una mesura per adequar les contribucions dels autònoms a la seva capacitat real d'ingressos, en lloc de permetre'ls triar lliurement la seva base de cotització. La reforma s'implementarà progressivament fins al 2032 i ha estat defensada per l'Executiu com una forma de millorar les prestacions futures dels autònoms.

No obstant això, molts treballadors per compte propi han denunciat que aquest model redueix la seva flexibilitat i no té en compte les fluctuacions en els seus ingressos. En sectors amb ingressos irregulars, el càlcul de les cotitzacions basades en previsions anuals pot donar lloc a ajustos desfavorables.

Lorenzo Amor, president de l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA) i vicepresident de la CEOE, ha destacat que una quarta part dels autònoms s'ha vist obligada a pagar més del que esperaven. Això es tradueix en un impacte directe en la seva liquiditat, en un moment en què l'accés a finançament i els costos operatius estan en nivells elevats.

D'altra banda, prop de 429.000 autònoms han decidit voluntàriament continuar cotitzant per sobre dels seus ingressos reals per garantir-se millors prestacions en el futur. Això mostra que molts treballadors per compte propi no confien en la sostenibilitat del sistema i prefereixen assegurar una base de cotització més alta.

| ACN, XCatalunya

Un increment per reforçar la despesa pública?

La regularització de cotitzacions no es dona en un buit. Arriba en un moment en què la despesa pública es troba en nivells rècord i el dèficit de la Seguretat Social continua sent una preocupació latent. Per a molts autònoms, aquest ajust no és més que una forma encoberta de continuar exprimint el sector privat per finançar un sistema que continua sent deficitari.

Les organitzacions d'autònoms han advertit en diverses ocasions que les càrregues sobre el sector són cada vegada més grans, mentre que les contraprestacions en forma de serveis i protecció social no han millorat de manera proporcional. La incertesa sobre el futur del sistema de pensions i les reiterades pujades de quotes fan que molts treballadors per compte propi sentin que estan pagant més per menys.

La reforma segueix el seu curs i aviat s'obrirà el debat sobre les noves taules de cotització per al trienni 2026-2028. No obstant això, els autònoms temen que lluny d'alleujar la càrrega, les futures modificacions continuïn encarint la seva aportació al sistema, sense garanties d'una millor protecció en el futur.

Mentrestant, gairebé un milió d'autònoms hauran de fer front a un pagament addicional que no esperaven. Per a molts, més que una mesura de justícia contributiva, aquest ajust és un nou cop a un sector que ja suporta massa sacrificis.