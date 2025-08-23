És oficial: dilluns arriba a Lidl el producte que sempre has volgut, una bogeria

Lidl sembla incansable, perquè cada setmana suma noves propostes que criden l'atenció de milers de consumidors. Els seus productes destaquen pel preu, per la seva funcionalitat i també per la qualitat. Sense deixar de mencionar que els productes per a la llar són un suport perquè la vida diària sigui més simple.
Amb una oferta que canvia constantment, Lidl manté els seus clients atents a cada llançament i a cada oferta. Aquesta vegada, una novetat pràctica i esperada arriba a les botigues físiques en pocs dies. I de ben segur que s'esgotarà ràpidament, perquè tothom la buscarà.
Pràctica, segura i resistent: així és la novetat de Lidl
Aquest dilluns, 25 d'agost, Lidl llança a botiga una taula de planxar que destaca pel seu disseny funcional. Està disponible en dos models, tots dos amb estructura plegable. Compta amb sis nivells d'alçada, ajustables fins a uns 90 centímetres.
La regulació de l'alçada la fa còmoda, adaptant-se a diferents usuaris i espais d'ús. La taula ofereix una superfície de planxat d'aproximadament 110 per 30 centímetres. Suficient per al planxat freqüent, proporcionant les mesures per a tota mena de peces.
Qualitat Lidl certificada per menys de 18 euros
L'armadura està fabricada en acer amb recobriment en pols. Les seves potes porten protectors antilliscants per millorar l'estabilitat mentre s'utilitza. La funda és de cotó 100%, amb un gramatge adequat per a un ús prolongat.
La resistència de la taula, unida al disseny plegable, fa que sigui fàcil de guardar després de cada ús. El producte té la certificació Organic Textile Standard. I tot això es pot obtenir per un preu únic de 17,99 euros, disponible només a botigues físiques a partir de dilluns.
Una solució domèstica que respon a les preferències del consumidor
Pensada per facilitar les tasques de la llar, aquesta taula cobreix les principals necessitats del consumidor actual. Ja no caldrà pensar en un lloc per planxar, perquè aquest producte de Lidl té el que necessites perquè la roba quedi perfecta. El seu pes màxim suportat és de fins a 5 kg, cosa que permet treballar amb confiança.
Lidl aposta així per oferir articles útils sense descuidar el disseny i la seguretat. Amb aquesta novetat, la cadena continua ampliant la seva oferta enfocada en solucions per a la llar. Una estratègia que reforça la seva posició entre les preferències de compra del consumidor espanyol.