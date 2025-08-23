Es oficial: el lunes llega a Lidl el producto que siempre has querido, una locura

Lidl parece incansable, porque cada semana, suma nuevas propuestas que llaman la atención de miles de consumidores. Sus productos destacan por el precio, por su funcionalidad y, también, por la calidad. Sin dejar de mencionar que los productos para el hogar son un apoyo para que la vida diaria sea más simple.

Con una oferta que cambia constantemente, Lidl mantiene a sus clientes atentos a cada lanzamiento y a cada oferta. Esta vez, una novedad práctica y esperada llega a las tiendas físicas en pocos días. Y de seguro que se agotará rápidamente, porque todos la buscarán.

| Lidl, Montaje propio

Práctica, segura y resistente: así es lo nuevo de Lidl

Este lunes, 25 de agosto, Lidl lanza en tienda una tabla de planchar que destaca por su diseño funcional. Está disponible en dos modelos, ambos con estructura plegable. Cuenta con seis niveles de altura, ajustables hasta unos 90 centímetros.

La regulación de la altura, la hace cómoda, adaptándose a diferentes usuarios y espacios de uso. La tabla ofrece una superficie de planchado de aproximadamente 110 por 30 centímetros. Suficiente para el planchado frecuente, proporcionando las medidas para todo tipo de prendas.

| Lidl

Calidad Lidl certificada por menos de 18 euros

El armazón está fabricado en acero con revestimiento en polvo. Sus patas llevan protectores antideslizantes para mejorar la estabilidad mientras se utiliza. La funda es de algodón 100%, con gramaje adecuado para un uso prolongado.

La resistencia de la tabla, unida al diseño plegable, hace que sea fácil de guardar tras cada uso. El producto tiene la certificación Oganic Textile Standard. Y todo esto se puede obtener por un precio único de 17,99 euros, disponible solo en tiendas físicas a partir del lunes.

| Getty Images

Una solución doméstica que responde a las preferencias del consumidor

Pensada para facilitar las tareas del hogar, esta tabla cubre las principales necesidades del consumidor actual. Ya no será necesario pensar en un lugar para planchar, porque este producto de Lid, tiene lo que necesitas para que la ropa quede perfecta. Su peso máximo soportado es de hasta 5 kg, lo que permite trabajar con confianza.

Lidl apuesta así por ofrecer artículos útiles sin descuidar el diseño y la seguridad. Con esta novedad, la cadena continúa ampliando su oferta enfocada en soluciones para el hogar. Una estrategia que refuerza su posición entre las preferencias de compra del consumidor español.