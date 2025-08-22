Avançament de pensions a l’agost: CaixaBank revela la seva jugada per beneficiar els jubilats

La digitalització està transformant els fonaments del sector bancari, eliminant barreres que fins fa poc semblaven inamovibles, com la dependència dels dies hàbils. Els clients exigeixen immediatesa i disponibilitat total, una demanda que s'estén a serveis tan tradicionals com el cobrament de la pensió.
En aquest escenari, l'agilitat per dipositar les prestacions s'ha convertit en un camp de batalla silenciós on les entitats competeixen per la lleialtat del client sènior. La decisió de quan transferir els diners ja no és una simple qüestió administrativa.
Es tracta d'un moviment estratègic que reflecteix la capacitat tecnològica i el compromís d'un banc amb un segment de la població que és pilar fonamental de l'economia familiar.
El context de la revalorització en un estiu de despeses
Aquest avanç cobra especial rellevància en l'actual marc econòmic de 2025. El Govern va aprovar a principis d'any una revalorització de les pensions contributives del 2,8%. Una mesura que pretenia mitigar l'efecte de la inflació en el poder adquisitiu dels jubilats. Encara que aquesta pujada, que es tradueix en uns 35 a 40 euros mensuals per a una pensió mitjana, ha estat un alleujament, no elimina la pressió financera que suposa el mes d'agost.
Aquest període es caracteritza per un notable increment de la despesa en oci, viatges i reunions familiars. Una cosa que converteix la recepció puntual i anticipada de la pensió en un factor clau per a la tranquil·litat de milions de llars. Les pensions mínimes i no contributives, amb augments del 6% i 9% respectivament, també han contribuït a enfortir les rendes més baixes.
La tecnologia com a factor diferencial en l'estratègia sènior
La decisió d'una entitat d'abonar les pensions en un dia no laborable no és trivial, ja que requereix una robusta infraestructura tecnològica capaç de processar milions de transaccions de manera segura i automatitzada. És aquí on CaixaBank ha decidit marcar la diferència.
El banc, que compta amb més de quatre milions de clients majors de 65 anys, ha fet del segment sènior una prioritat estratègica. Aquesta aposta no es limita a productes financers com la hipoteca inversa o els plans de pensions, sinó que abasta serveis de valor afegit.
L'avançament del pagament de la pensió, especialment en una data tan simbòlica com un diumenge, és una demostració de força. També suposa un missatge al mercat: la tecnologia es posa al servei del client per oferir solucions pràctiques que milloren el seu dia a dia.
CaixaBank confirma l'ingrés per al diumenge 24 d'agost
En aquesta cursa per l'anticipació, CaixaBank ha confirmat que els seus clients pensionistes rebran l'abonament de la seva prestació el diumenge 24 d'agost. Aquesta data situa l'entitat en una posició avantatjosa. Un fet que permet als seus clients disposar dels fons durant tot el diumenge per planificar l'última setmana del mes.
Aquest moviment contrasta amb el d'altres grans bancs que esperaran fins dilluns 25, com BBVA o Sabadell. S'alinea amb l'estratègia de màxima anticipació que també segueixen entitats com Santander, que pagarà el divendres 22.