Llargues cues a Mercadona per la seva última novetat: no la tenen ni Lidl ni Aldi

Mercadona ha sabut guanyar-se la confiança de milions de consumidors a Espanya gràcies a la seva constant innovació. Fundada fa gairebé mig segle per Juan Roig, la cadena valenciana ha evolucionat de manera constant. A banda, ha anat ampliant serveis i oferint novetats que s'adapten a l'estil de vida actual a mesura que avança el temps.
Entre les propostes més valorades hi ha els menjars llestos per emportar i el servei de compra a domicili. Però Mercadona no s'atura i ara ha llançat una novetat que està generant llargues cues als seus supermercats. Un producte que no es troba a altres grans cadenes com Lidl o Aldi.
Una experiència cafetera que competeix amb les cafeteries
Des d'aquest any, Mercadona ha començat a instal·lar a les seves botigues una màquina de cafè per emportar. Aquesta innovació ja ha conquerit els clients a ciutats com València i comença a estendre's per altres zones del país, inclosa Madrid.
El nou servei permet als compradors gaudir d'un cafè acabat de moldre sense sortir del supermercat. La màquina, de tecnologia avançada, ofereix des d'un simple cafè sol fins a caputxinos, tots a preus assequibles i amb l'opció de pagar amb targeta o en efectiu.
Preus i varietats per a tots els gustos
Els preus varien entre 1,30 euros per al cafè sol i 2 euros per a un caputxino. També es pot demanar un tallat per 1,40 euros o un cafè amb llet per 1,60 euros. Tots venen en gots amb tapa, culleres i endolcidors inclosos.
La màquina està dissenyada per oferir una experiència còmoda, amb gots de diferents mides i opcions com sucre o sacarina. Una solució ràpida per a qui cerca comoditat sense renunciar al bon cafè.
Una resposta a les preferències dels consumidors
Aquesta proposta no només respon a l'auge del consum ràpid, sinó també a la recerca de qualitat per part dels clients. Mercadona, a més, continua oferint la seva àmplia gamma de cafès per moldre per preparar a casa: natural, barreja, fort o descafeïnat.
Amb més de 1.600 botigues a Espanya, la cadena preveu estendre aquest servei a gran part dels seus establiments. Si la demanda es manté, és probable que aquest cafè “take away” es converteixi en habitual als seus supermercats.
A la Comunitat Valenciana i a Madrid, el cafè calent ha estat molt ben rebut pels clients, especialment a primera hora del dia. Amb aquest moviment, Mercadona reforça la seva posició com a líder en novetats per al consumidor. I sempre amb solucions accessibles, còmodes i de qualitat en l'entorn del supermercat i situant-se al capdavant davant la competència.