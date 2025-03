Un client al·lucina amb el que ha vist en un Bonpreu: 'Quin país...'

Els furts i els robatoris als supermercats del nostre país són habituals. Igual que en tots els comerços. De fet, cada any es calcula que es perden milions d'euros per aquesta pràctica i els negocis oberts al públic ja assumeixen aquestes pèrdues en les seves previsions d'ingressos i despeses. No obstant això, prenen mesures per intentar que això no succeeixi, com posar vigilants o augmentar les alarmes de seguretat.

Al supermercat Bonpreu Esclat de Pi Margall, a Barcelona, un usuari ha denunciat a les seves xarxes socials que ha vist com diferents productes, en aquest cas, formatge, estava precintat amb una caixa per evitar la seva sostracció. La sorpresa no és el control de seguretat, sinó en aquest tipus de producte, el que significa que la situació és més greu que mai.

Normalment veiem un altre tipus de productes amb dispositius de seguretat addicionals. Vins, licors, embotits, anxoves... Però no formatges amb preus per sota dels tres euros. També era més freqüent veure aquest tipus de pràctiques en altres supermercats, no al Bonpreu Esclat, on es presumeix que acudeix un públic més familiar.

Les alarmes en els productes: una pràctica cada cop més freqüent

La pràctica de col·locar alarmes o dispositius de seguretat en els productes sorgeix com una mesura preventiva contra robatoris i furts en establiments comercials. A continuació es descriu com funciona i per què és beneficiosa tant per al comerç com per als clients:

El més important és la prevenció dissuasòria. En veure que un producte té una etiqueta, sensor o dispositiu de seguretat, el potencial lladre sap que hi ha un sistema de control instal·lat. Això pot dissuadir l'intent de sostreure la mercaderia. La presència d'antenes de detecció i de personal de seguretat que vigilen els accessos i sortides del local també reforça aquest efecte dissuasori.

Com funcionen? En molts casos, es col·loquen etiquetes (tags) que contenen un circuit electrònic o un petit imant i que són detectats per arcs de seguretat o sensors ubicats a les entrades o sortides de la botiga. Si un client intenta abandonar l'establiment amb una etiqueta sense desactivar, els sensors emetran una alerta sonora o lluminosa per notificar al personal de seguretat o al personal de la botiga.

Quan un client compra el producte, el personal de caixa utilitza un dispositiu per desactivar o retirar l'etiqueta de seguretat. Si el client surt amb una etiqueta sense desactivar per error o sense pagar, les antenes de seguretat activaran l'alarma.

La importància de reduir pèrdues

Aquestes mesures contribueixen a disminuir les pèrdues econòmiques associades al furt. Menys robatoris es tradueixen en major rendibilitat per a la botiga, el que pot incidir en una millor gestió de preus i promocions. Gràcies a aquestes alarmes, el personal de seguretat pot detenir les persones que intentin treure productes sense pagar-los, o bé pot detectar més ràpidament conductes sospitoses.