L'OCU sentencia i anuncia la millor galeta de supermercat

L' Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha revelat quina és la millor galeta de supermercat, destacant-la pel baix contingut en sucre i una composició equilibrada.

Aquest reconeixement no només té en compte el sabor. També la qualitat nutricional i l'impacte en la salut, en un context on cada cop més consumidors busquen opcions més saludables per a la seva dieta diària.

| Canva Pro

Després d'haver fet una anàlisi de 286 galetes a la venda en supermercats i grans superfícies s'ha arribat a un veredicte. A totes s'ha revisat l'etiqueta i la informació nutricional. L'objectiu: trobar la combinació més balancejada.

Tot i que, això sí, el preu no sembla entrar dins dels paràmetres. I ja t'avancem que les que més puntuació han obtingut són també de les més cares. Però quins són?

La galeta guanyadora: Galetes de civada sense gluten de Santiveri

L'anàlisi realitzada per l'OCU ha coronat les galetes de civada i sense gluten de Santiveri com les millors galetes disponibles al supermercat.

Aquest producte, encara que porta ingredients ultraprocessats, s'emporta la medalla d'or amb una puntuació de 69 punts sobre 100. Si bé no és una nota gaire alta, sí que ho és si es compara amb altres alternatives.

La millor galeta segons l'OCU

El producte de Santiveri és una de les opcions més elevades de preu, si es té en compte la resta de la competència.

| OCU, XCatalunya

Tot i que, al final, cada establiment pot decidir diferents preus de venda al públic, aquestes galetes, de mitjana, costen 16 euros el quilo.

Els valors nutricionals de les galetes

En termes generals, una ració de galetes --atès els seus ingredients i elaboració--, i que pot contenir entre 3 i 5 peces, suma entre 150 i 200 quilocalories.

De la mateixa manera, l'organització recalca que el percentatge de sucre ha de ser tan baix com sigui possible. En cas dels endolcidors, les millors que aquests siguin xarops com l'àpat, la mel o la fructosa. En el terreny del sucre, recomanen que aquest sigui bru i no blanc i refinat.

Les farines també tenen un paper fonamental en la composició. Aquestes també compten amb un doble raser que és important de conèixer: a les farines refinades se les qualifica --de vegades-- d'integrals. De fet, les farines integrals són les que es recomanen com a base d'ingredient si es vol que les galetes siguin més “saludables”.