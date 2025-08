Les novetats de BBVA que et donen més seguretat

per Max Riveras

El panorama econòmic actual a la zona euro continua generant reptes. La inflació, tot i haver retrocedit, segueix prop del 3 % i els tipus del BCE es mantenen estables. Aquesta conjuntura obliga les entitats a reduir costos, impulsar l'eficiència digital i oferir garanties de fiabilitat als clients.

El creixement de la banca en línia ha estat imparable. Només a Espanya, la proporció d'operacions digitals ja supera el 80 %, molt per sobre d'abans. Els analistes alerten també de l'augment d'estafes sofisticades, des de malware bancari fins a deep fakes destinats a suplantar la veu del titular.

BBVA ha reforçat la seva política d'innovació tecnològica.

L'entitat ha estrenat recentment una nova app amb accés natiu més àgil, intel·ligència artificial personalitzada i un nou disseny de marca llançat a Espanya el maig de 2025. Segons fonts oficials, l'aplicació permet desbloquejar-se en només 1,5 segons després de l'autenticació biomètrica, alliberant l'accés directe a targetes i Bizum sense desvetllar informació delicada.

Tanmateix, bona part del misteri al voltant d'aquest avanç rau en els estàndards de seguretat darrere de l'experiència. Fins ara, BBVA ja comptava amb signatura mitjançant empremta o reconeixement facial des de fa anys. Per exemple, des de 2016 els nous clients podien obrir un compte únicament amb un selfie i signatures digitals mitjançant biometria.

Nous mètodes d'accés: rostre, veu i empremta digital

En primer lloc, el reconeixement facial aplica intel·ligència artificial avançada integrada amb els sensors del mòbil del client. També introdueix autenticació per veu. Aquesta empremta vocal permet verificar l'usuari només pronunciant una frase curta, fins i tot mitjançant trucades telefòniques o assistents digitals. I finalment, la signatura mitjançant empremta dactilar, ja consolidada, s'ofereix juntament amb la veu i el rostre per validar qualsevol operació instantània, sense necessitat d'SMS ni codis efímers.

En col·laboració amb Veridas, la companyia va transformar les dades biomètriques en vectors matemàtics xifrats. Això evita que s'emmagatzemi la imatge, la veu literal o l'empremta concreta. Les funcions són irreversibles i no permeten reconstruir la dada original, cosa que millora la protecció de la privacitat.

A més, BBVA ha implementat conversions biomètriques juntament amb la verificació per preavís: abans de capturar rostre o veu, l'app avisa visualment l'usuari, garantint control i transparència. Tot això compleix amb el Reglament Europeu d'intel·ligència artificial, que restringeix l'ús de reconeixement facial massiu en espais públics, però permet la biometria autoritzada i d'alt risc sota avaluació, com és el cas d'una operativa bancària controlada.

El que suposa per als clients: velocitat, seguretat i control

Aquest model elimina friccions. Obrir un compte ja no exigeix desplaçaments ni escàner de documents. N'hi ha prou amb el mòbil i un selfie en menys de cinc minuts. L'experiència es reforça gràcies a l'ús del protocol FIDO (Fast Identity Online), que xifra la clau biomètrica durant tot el procés. Segons comunicats de BBVA, més del 50 % dels clients ja accedeixen amb biometria; un 10 % ja utilitzava signatura amb empremta per autoritzar operacions el 2022, i aquestes xifres han crescut notablement des de llavors.

Empíricament, el sistema ha registrat menor incidència d'alertes per intents de frau. En situacions en què es detecta irregularitat (per exemple, en dispositius no registrats), els algoritmes biomètrics juntament amb anàlisi de geolocalització i comportament aconsegueixen bloquejar automàticament l'operació. La detecció de deepfakes, mitjançant reconeixement facial amb IA generativa, és una altra línia activa de defensa.

Equilibri normatiu i competitivitat digital

Aquest conjunt de millores situa BBVA per davant d'altres entitats pel que fa a seguretat digital. Està alineat amb la nova regulació europea que exigeix transparència, traçabilitat i avaluació del risc en tota operació amb IA. A diferència de propostes normatives més rígides als EUA o la Xina, l'enfocament europeu permet l'ús controlat de biometria quan es gestiona de manera responsable.