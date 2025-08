La nova ajuda del SEPE per a un sector que gairebé mai té suport

Pocs mesos abans del tancament de l'any 2025, el mercat laboral espanyol encara arrossega tensions. La inflació brutal de 2024, que va superar el 5 %, va reduir en moltes llars el marge de suport social. L'ocupació creix, però ho fa sobretot en contractes temporals i amb ingressos modestos.

Són precisament aquests perfils —persones d'entre 30 i 55 anys que esgoten l'atur sense càrregues familiars— els que amb més freqüència queden fora de la protecció pública.

Durant el mes de juny, el Govern va aprovar el Reial decret llei 2/2024. Aquesta ordenació va portar canvis en el sistema d'ajudes per esgotament de l'atur. Va eliminar el mes d'espera després d'esgotar la prestació, va unificar criteris de renda i va ampliar els perfils susceptibles de rebre subsidi. El text va ser convalidat per les Corts el 20 de juny de 2024, i va entrar en vigor l'1 de novembre del mateix any.

| ShotPrime, SEPE

Les expectatives i crítiques no van trigar a sorgir: alguns van denunciar que la norma no té suport suficient. També es va informar erròniament que el SEPE no havia posat en marxa cap nova ajuda, tot i que aquesta versió va ser desmentida ràpidament per bona part dels mitjans especialitzats.

La mesura clau no es va revelar fins gairebé l'abril de 2025.

A partir d'aquest mes, el SEPE va activar un subsidi específic de fins a 570 € mensuals per a persones aturades de 30 a 55 anys que hagin esgotat la prestació contributiva i no tinguin càrregues familiars. Durant els primers sis mesos, rebran aquesta quantitat; en els sis següents baixa a 540 €, i des del mes 13 fins al final s'estabilitza en 480 €. Aquestes xifres representen el 95 %, 90 % i 80 % de l'IPREM, respectivament.

Quanties escalonades segons mesos de percepció

Tradicionalment, qui esgotava l'atur rebia un subsidi pla i força baix. Ara, durant el primer semestre, el subsidi representa gairebé el 95 % de l'IPREM (570 €).

| XCatalunya, geralt de pixabay, Shopping King Louie

En el segon semestre cau al 90 % (540 €). A partir del mes 13 es restaura al 80 % tradicional (480 €). La intenció manifesta és suavitzar l'impacte econòmic durant la fase més dura de la reinserció laboral.

Requisits crítics sense necessitat de càrregues familiars

Per sol·licitar aquest subsidi no s'exigeix tenir fills menors o persones dependents. Qui compleixi aquests punts podrà accedir-hi: estar en situació d'atur després d'esgotar la prestació contributiva, tenir entre 30 i 55 anys en la data de la sol·licitud, ingressos personals inferiors al 75 % del SMI (uns ≤ 810 € mensuals) i cotitzar almenys 15 anys, amb un mínim de 2 dins dels últims 15. A més, la demanda s'ha de presentar en un termini màxim de sis mesos després del final de l'atur.

Aquest disseny pretén cobrir un buit que generava gran frustració en col·lectius vulnerables. Especialment els menors de 45 sense càrregues familiars, víctimes de violència de gènere, emigrants retornats i treballadors agraris eventuals.

Què fer si trobes feina: el Complement de Suport a l'Ocupació (CAE)

Una gran novetat és la compatibilitat del subsidi amb una feina per compte d'altri per un màxim de 180 dies. Això s'aconsegueix mitjançant l'anomenat Complement de Suport a l'Ocupació (CAE). Si la prestació s'ha generat des de l'1 de novembre de 2024 o després, la persona podrà compaginar subsidi i contracte. Durant la compatibilitat no es consumeix el dret al subsidi.

L'import del CAE varia segons la jornada pactada i el trimestre en què es trobi el beneficiari. Amb cada contracte, es poden recuperar dies de subsidi en blocs diferents, sempre que el total de dies compatibles no superi els 180 naturals. Si el salari supera el llindar, el dret se suspèn. És una mesura estratègica: incentiva la reentrada laboral sense penalitzar el subsidi.