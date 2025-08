La iniciativa de BBVA amb la qual pots guanyar diners

En un context marcat per una inflació moderada i tipus d'interès encara baixos a Espanya, resulta clau per als clients trobar formes accessibles de reforçar els seus estalvis. Tot i que l'euríbor ha repuntat, les alternatives tradicionals de remuneració als comptes bancaris continuen sent limitades.

Al mateix temps, el sector bancari nacional s'ha bolcat a reconèixer el públic que vincula nòmina, targeta i rebuts, generant acarnissades ofensives comercials. Mentrestant, l'estalvi de l'espanyol mitjà roman fragmentat. Segons dades recents, més del 80 % dels estalviadors no fixa objectius financers concrets i no disposa de coixí per a imprevistos.

BBVA pren cartes en l'assumpte

En resposta a aquesta realitat, BBVA ha renovat la seva app amb un ‘guia’ financer impulsat per intel·ligència artificial. L'eina analitza ingressos, despeses i nivell d'endeutament, suggereix metes personals i passos d'estalvi dissenyats per evitar les anomenades “petites fuites” com cafès o subscripcions oblidades. També permet configurar comportaments automàtics des del primer mes. La idea: convertir el fraccionament de l'ingrés en estalvi sense esforç.

Segons ha detallat l'entitat, n'hi ha prou amb ingressar la nòmina, pensió o prestació per desocupació i activar una regla automàtica d'estalvi des del compte. Després de 30 dies, el sistema avalua si es manté el saldo destinat i aplica un incentiu.

Com encaixa aquesta bonificació en el panorama actual de l'estalvi bancari

L'oferta forma part d'una estratègia digital més àmplia. BBVA ha llançat la campanya PLAN760 que permet acumular fins a 760 € durant el primer any si es compleixen requisits addicionals com domiciliar ingressos, rebuts, utilitzar Bizum o la targeta Aqua Dèbit.

No obstant això, l'incentiu puntual del 6 % per estalviar apunta a un altre tipus de perfil: aquell client que vol generar un hàbit i veure una gratificació real sense dependre de promocions complexes. El cicle de tres mesos és prou motivador per consolidar un hàbit més sòlid en qüestió de trasllats periòdics petits.

D'altra banda, aquesta iniciativa reflecteix una tendència clara: els bancs estan augmentant la seva aposta per serveis digitals personalitzats. En aquesta línia, BBVA integra eines com l'assistent 'Blue', creat juntament amb OpenAI i ja disponible a Espanya, que resol consultes des de blockchain o la pèrdua d'una targeta. El nou disseny visual i la navegació sis vegades més ràpida consoliden aquesta renovació tecnològica.

Recomanacions per aprofitar al màxim aquest incentiu

En primer lloc, convé domiciliar l'ingrés rellevant —sigui nòmina, pensió o prestació— des del primer instant. Gràcies a això s'activa el seguiment automàtic sense intervenció del client.

Després, és fonamental crear un apartat digital (‘guardiola’) dins de l'app i implantar una regla. Cal arrodonir càrrecs o reservar una quantitat fixa des de la data de cobrament fins al dia 30.

També és interessant comprovar que aquesta quantitat romangui a l'apartat durant els 30 dies necessaris perquè l'abonament es produeixi al final del mes sense pèrdua del benefici. Si el canvi de banc o número de compte implica interrupcions, convé anticipar-les perquè aquest mes es computi.

Un impuls intel·ligent a l'estalvi sense canvis de vida

Aquest model combina el millor d'un “premi econòmic” amb l'acompanyament personalitzat d'un assistent digital. L'app afegeix una capa de control amb quadres clars d'estalvi, nivell de risc i mesos de coixí financer.

Aquells que comparin aquest format amb comptes nòmina remunerades tradicionals, hi trobaran una alternativa més lleugera: no hi ha permanència, no hi ha requisits dispersos. N'hi ha prou d'estalviar des dels ingressos domiciliats i mantenir-ho un mes. És ideal per a qui vol transformar el microestalvi en hàbit sense passar per estructures bancàries costoses.