La novetat d’Hisenda si vius amb majors de 65 anys: ingrés extra

En un entorn marcat per la desacceleració del creixement econòmic i l’augment de la inflació a Espanya, les mesures fiscals que alleugereixen la càrrega sobre les famílies adquireixen una rellevància especial. El cost de cures, serveis mèdics i adaptacions a la llar per a persones grans ha crescut, mentre els tipus d’interès i la pressió sobre el PIB familiar es mantenen elevats.

Per això, la nova deducció per conviure amb majors de 65 anys adquireix una dimensió social rellevant. A més, amb una de les poblacions més envellides d’Europa —més del 20 % dels espanyols té més de 65 anys segons l’INE—, mesures com aquesta busquen frenar l’envelliment institucionalitzat.

Què implica aquesta deducció per a les llars

Hisenda ha modificat el mínim per ascendents a l’IRPF, reconeixent un estalvi de 1.150 € per cada familiar directe (pare, mare, avi…) de 65 anys o més que convisqui amb tu. Si aquest adult supera els 75 anys, s’hi afegeix un extra de 1.400 €, arribant a un total de 2.550 € de deducció per ascendent.

Es tracta d’una rebaixa automàtica a la declaració de la renda: no cal sol·licitar cap tràmit a part. N’hi ha prou amb indicar les dades del familiar i Hisenda ajustarà el mínim corresponent.

Requisits essencials perquè sigui efectiva

Per beneficiar-te’n, s’han de complir diverses condicions força específiques, definides per Hisenda:

L’ascendent ha de ser familiar directe i complir 65 anys o més el 31 de desembre, o tenir una discapacitat del 33 % o més, sense límit d’edat.

La convivència s’ha d’haver produït almenys durant més de la meitat de l’any fiscal. Si mor abans, es considera el temps viscut fins aquell moment.

El familiar no pot tenir rendes superiors a 8.000 € a l’any (exemptes a part) i no ha d’haver presentat declaració d’IRPF amb ingressos superiors a 1.800 €.

No pot estar generant la mateixa deducció per a una altra persona amb rendes més elevades.

A més, si la teva unitat familiar té una base liquidable elevada (per exemple, ingressos conjunts superiors a 44‑47 mil €), algunes deduccions autonòmiques addicionals podrien veure’s limitades.

Un impuls a la convivència intergeneracional

Aquesta iniciativa persegueix diversos objectius. En primer lloc, redueix la pressió econòmica de les llars que assumeixen cures diàries. Fomenta que els grans romanguin en el seu entorn familiar, davant de models residencials o institucionalitzats.

Dona reconeixement econòmic i social a la cura no remunerada, una tasca essencial en la nostra estructura demogràfica.

No és la primera vegada que Hisenda contempla aquest tipus de deducció. Tanmateix, la quantia actual, que arriba als 2.550 € per a majors de 75 anys, és superior.

Algunes crítiques

La deducció representa un alleujament en el compte de l’IRPF, encara que ha rebut crítiques perquè moltes persones no se’n podran beneficiar tenint en compte que el límit establert és molt baix i actualment hi ha poques persones majors de 65 anys amb ingressos inferiors a 8.000 euros anuals.