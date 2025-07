El lot estalvi amb un sopar ideal per a l’estiu: Fins al 14 de juliol a Bonpreu

Amb l'estiu ja instal·lat i les temperatures que conviden a gaudir de l'aire lliure, els hàbits de consum als supermercats canvien notablement. Durant aquests mesos, els clients solen buscar opcions ràpides, saboroses i assequibles, ideals per compartir en reunions familiars o trobades amb amics. Aquest context impulsa que supermercats com Bonpreu i Esclat llancin atractives promocions amb lots estalvi, pensats especialment per satisfer aquestes demandes d'estiu.

Precisament, Bonpreu i Esclat presenten fins al pròxim 14 de juliol un lot estalvi especialment dissenyat per gaudir d'un sopar còmode, deliciós i assequible. Aquesta promoció permet estalviar significativament respecte al preu original dels productes que l'integren, convertint-la en una opció destacada dins l'actual context econòmic.

Què inclou el lot estalvi ideal per a aquest estiu?

Aquest lot estalvi es compon de productes acuradament seleccionats per oferir una experiència gastronòmica informal i refrescant. Per un preu de només 9,95 euros, els consumidors obtindran dues pizzes de la gamma Ristorante de la reconeguda marca Dr. Oetker, amb opció d'escollir entre diferents varietats com la Prosciutto o Quattro Formaggi. Aquestes pizzes destaquen al mercat per la seva massa fina i cruixent, una opció lleugera i saborosa, molt adequada per a sopars ràpids d'estiu.

A més, el lot inclou una capsa amb tres unitats dels exclusius gelats bombó Häagen-Dazs, on es pot optar entre sabors gurmet com macadàmia o caramel salat. Aquest producte no només destaca pel seu exquisit sabor, sinó també per l'alta qualitat dels seus ingredients naturals i la seva textura cremosa, aspectes especialment valorats pel consumidor.

Finalment, com a complement ideal, s'afegeix un pack de sis cerveses especials San Miguel de 250 ml cadascuna, refrescants i ideals per acompanyar els aliments esmentats. La cervesa San Miguel és una elecció popular pel seu caràcter equilibrat i la seva lleugeresa, especialment apropiada per als dies calorosos.

Quin estalvi suposa aquesta promoció?

La proposta de Bonpreu i Esclat suposa un estalvi substancial per al consumidor. Mentre que adquirir aquests productes per separat suposaria un desemborsament de 16,31 euros, gràcies a aquesta promoció els clients poden obtenir el lot complet per només 9,95 euros.

Això representa un estalvi de més del 39%, un avantatge significatiu per a aquells que volen gaudir de productes de qualitat sense gastar més del necessari.

A més, aquestes promocions responen clarament a les tendències actuals del consumidor, cada cop més interessat en la qualitat-preu i en aprofitar ofertes que els permetin mantenir el nivell de qualitat en la seva alimentació sense que això suposi un gran impacte a la seva butxaca.