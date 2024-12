La novetat de la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès que ningú no es vol perdre

La 360a Fira del Gall de Vilafranca del Penedès s'ha proposat atraure més públic jove i aquest any estrena 'El Galliner', un espai d'humor, degustacions i música DJ que se celebrarà la tarda-vespre del dissabte 21 de desembre a la carpa de la Mostra Gastronòmica. “No és una tarda, és la tarda de la Fira del Gall”, pregonen els organitzadors, que confien que aquesta nova proposta arreli en un esdeveniment que té una forta arrel tradicional.

Una altra novetat és que aquesta vegada l'escorxador només funcionarà dissabte al matí, “per una evolució natural davant la demanda minvant de galls vius”. Durant el cap de setmana del 21 i 22 de desembre, els criadors posaran a la venda 1.800 exemplars d'aviram, entre peces vives, trossejades i cuinades.



'El Gallinero' se celebrarà el dissabte de la fira de 17h a 21h, una franja on hi haurà l'espectacle 'Jarana' de Guillem Estadella, degustacions de vins de la DO Penedès i una sessió de música amb els DJs La Cara B. “ La 360a edició de la Fira és la millor oportunitat per crear un esdeveniment de 360 graus que ens permeti recuperar el públic jove amb una tarda única”, ha destacat aquest dimarts la regidora de Turisme de Vilafranca, Gemma Romeu, durant la presentació de la Fira del Gall.



L'alcalde, Francisco Romero, ha augurat que aquesta proposta permetrà al públic jove "vincular-se a la tradició de Vilafranca i trobar allò que sovint busca al món virtual", en una edició de la fira de la qual ha destacat el potencial d'atracció internacional en el marc de la recent inauguració del VINSEUM.



L'edició d'enguany també estrena un joc de recerca d'escultures de galls als aparadors del centre, un nou recorregut de la Mostra de Bestiari Festiu de Ploma i noves rutes esportives i enoturístiques. Alhora, l'organització destaca la voluntat de “fer una fira més sostenible”, de manera que insta els visitants a portar la copa de vi de casa i també una carmanyola en cas que vulguin comprar racions de gall cuinades per emportar. Pel que fa al mercat d'artesania, s'esperen unes 90 parades.

| ACN

Preus estables i a l'abast de tothom

Pel que fa als preus, Ferré ha assegurat que es mantenen estables respecte l'any passat "tot i un encariment generalitzat de tota la cistella de la compra". Així, el gall tallat es vendrà a 18 euros/kg, mentres que el sencer costarà 16,5 euros/kg. Pel que fa al gall cuinat, tindrà un preu tancat de 75 euros la peça, la qual té un pes mitjà de 3 kg i se serveix profit a vuitens.



En paral·lel a l'oferta dels criadors, la fira reunirà novament alguns dels principals restauradors del Gran Penedès. En total, sis establiments de la vegueria oferiran plats cuinats amb Gall del Penedès, amb previsió de distribuir 7.000 racions de canelons, lassanya o rostit, entre d'altres. Els preus d'aquests plats individuals van dels 8 als 14 euros.



Criadors i restauradors han tret pit novament de la singularitat del gall penedesenc, l'únic amb el segell de qualitat IGP juntament amb el Pota Blaudel Prat de Llobregat. Enric Ferré ha ressaltat que es tracta d'una au autòctona catalana, criada a l'aire lliure amb 1 m² per cada vegada exemplars, i alimentada amb cereals lleguminoses i os de raïm, “el qual repercuteix amb una carn rica en greixos cardiosaludables”. L'especificitat en la criança “fa que sigui molt artesanal i que mai no pugui acabar massificada en mans de grans empreses”, ha assegurat.