Un restaurant de Girona aconsegueix Estrella Michelin: L'èxit de Joan i Laura

Els responsables del restaurant Divinum de Girona, Joan Morillo i Laura Tejero, van celebrar aquest dimecres a la nit la primera estrella Michelin al restaurant, amb l'equip que treballa, alguns amics i clients que es van acostar per celebrar la distinció.

"És un reconeixement a molts anys de feina", assegurava Morillo emocionat davant de tot l'equip. La celebració ha arrencat amb un brindis amb els treballadors, que tots lluïen una samarreta amb la frase “som tossuts”.

La sommelier del Divinum, Laura Tejero, ha assegurat que demà tornaran a treballar "com cada dia" amb l'objectiu de mantenir aquesta primera estrella. Joan Morillo, tot i això, ha avançat que la forma de conservar-la és "lluitant per la segona".

La celebració després de rebre el guardó

Després de pràcticament 24 hores de rebre la primera estrella Michelin, els responsables del restaurant Divinum han arribat a Girona amb una estàtua del ninot de la famosa guia culinària i amb l'alegria i la il·lusió d'assolir una fita que feia anys que batallaven.

El cap de sala del restaurant, Joan Morillo, recorda que fa molts anys que treballen per aconseguir aquest reconeixement per part de la guia gastronòmica. Una distinció que s'ha fet pregar però que ha servit perquè l'alegria fos encara més gran després de rebre la notícia.

Morillo ha recordat que fa unes setmanes van rebre una invitació per anar a la gala però que a la mateixa carta ja els avisava que no volia dir que s'emportessin cap premi. "Estàs allà, amb nervis i tensió per veure si diran o no el teu restaurant", recorda emocionat el cap de sala del Divinum.

Però el moment va arribar i això va provocar l'alegria entre els responsables de l'establiment. Una eufòria que aquest dimecres a la nit han traslladat a l'equip, que els esperava al restaurant per celebrar la distinció.

La celebració va començar amb un brindis entre tot l'equip i un breu discurs de Morillo agraint la feina de tots i cadascun dels membres de la plantilla. "Aquesta estrella també és de tot l'equip", explicava el cap de sala del Divinum a l'ACN.

Morillo i Tejero van assegurar que el reconeixement serveix per dignificar locals com el seu, un restaurant familiar. "Cada vegada som menys, nosaltres no tenim un hotel al darrere ni cap marca que ens ajudi", recorda el responsable del local gironí. Per això assegura que la distinció els servirà com a font d'ingressos que els ajudi a tirar endavant el negoci.

L'estrella ja ha causat l'efecte que volia, perquè el volum de reserves ha crescut com l'escuma al Divinum. Asseguren que el telèfon no para de sonar i que cada cop costa més trobar taula per dinar o sopar.

Per a Morillo i Tejero aquesta és una bona notícia per a ells però també per a "tota la ciutat de Girona", ja que demostra que la demarcació "té molt talent gastronòmic" i permet desmarcar-se de la centralitat que pateix la ciutat amb Barcelona.