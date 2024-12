Un client esclata contra Mercadona pel que ha trobat en un batut

per Sergi Guillén

En els darrers anys, les xarxes socials s'han convertit en un altaveu per a les queixes dels consumidors. Grans cadenes com Mercadona, Carrefour o Lidl són esmentades diàriament en plataformes com X (Twitter).

Des de problemes amb productes fins a polítiques de preus, els usuaris aprofiten per expressar el malestar. En alguns casos, les empreses responen ràpidament per evitar que aquestes situacions escalin.

Mercadona, una de les principals cadenes de supermercats d'Espanya, no és aliena a aquest fenomen. Recentment, ha enfrontat crítiques per decisions com ara la retirada de productes icònics o l'augment de preus. Aquestes polèmiques han generat debats encesos en xarxes, i ara un nou incident suma una altra queixa a la llista.

El descontentament d'un consumidor

Un usuari de X (Twitter), identificat com a Spartium, va compartir una desagradable experiència amb un batut de maduixa i plàtan de Mercadona. Segons va publicar, en beure'l amb la seva filla, van trobar una mosca a l'interior.

| Mercadona

La reacció va ser immediata, mostrant el seu fàstic i preocupació. El tuit incloïa una fotografia del batut amb l'insecte visible al fons, cosa que va causar enrenou entre els usuaris.

La resposta de Mercadona no va trigar a arribar. Al seu compte oficial, la companyia va demanar disculpes i va sol·licitar informació addicional. "Podries facilitar-nos el lot, caducitat i botiga on el vas comprar?" va preguntar l'empresa.

A més, van oferir fer el canvi o devolució del producte. Tot i les ràpides disculpes, el client va mostrar el seu descontentament i va assenyalar que ja havia consumit la meitat del batut.

Posteriorment, Spartium va respondre proporcionant les dades requerides. Va compartir una imatge amb la data de caducitat i el número de lot del producte afectat.

El client també va informar que havia completat un formulari a la web oficial de Mercadona. Encara que va agrair l'atenció, no va deixar de reflectir la seva incomoditat amb els fets.

Les xarxes, el focus de la polèmica

Aquest tipus de casos posa en evidència els reptes que enfronten les grans cadenes per mantenir-ne la reputació. Els consumidors, cada cop més exigents, no dubten a exposar públicament les seves experiències negatives.

En aquest cas, la resposta ràpida de Mercadona va intentar mitigar l'impacte, però la polèmica ja estava servida en xarxes. Aquest incident ha generat debats entre els usuaris de X (Twitter) sobre la qualitat dels productes de Mercadona.

Alguns van donar suport al client, mentre que altres van defensar la cadena, assenyalant que es tracta d'un cas aïllat. El cert és que episodis com aquest reflecteixen la importància de la transparència i la gestió de crisis al sector alimentari.

Amb les xarxes socials com a nou tribunal d'opinió pública, les empreses han d'estar preparades per actuar ràpidament. Mercadona ha demostrat que, encara que no pot evitar tots els problemes, cerca atendre'ls de manera immediata. Tot i això, aquest tipus d'incidents sempre deixa un impacte en la percepció de la marca.