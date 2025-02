La novetat per als clients de BBVA amb la intel·ligència artificial

per Pol Nadal

En els últims anys, la intel·ligència artificial (IA) ha deixat de ser una mera promesa futurista per convertir-se en una eina essencial en diversos sectors econòmics. La banca, en particular, ha adoptat aquesta tecnologia per millorar l'eficiència operativa i l'experiència del client. Segons un article de Cinco Días, BBVA ha llançat "Blue", un assistent conversacional financer desenvolupat en col·laboració amb OpenAI, l'empresa darrere de ChatGPT.

Aquest assistent, que estarà disponible en l'aplicació mòbil en els pròxims dos mesos, ofereix 120 funcions per gestionar comptes i targetes, permetent als clients consultar saldos, moviments de compte o reportar la pèrdua d'una targeta. A més, BBVA ha incorporat un nou assistent basat en intel·ligència artificial per facilitar el treball diari dels seus gestors, disponible ja per a més de cent empleats.

| BBVA, voyagerix, XCatalunya

L'evolució de la banca digital

La transformació digital en el sector bancari ha estat impulsada per la necessitat d'oferir serveis més personalitzats i eficients. La integració de la IA en les operacions bancàries no només optimitza processos interns, sinó que també millora la interacció amb els clients, proporcionant respostes més ràpides i precises a les seves consultes.

Blue: el nou assistent virtual de BBVA

BBVA ha fet un pas significatiu en la seva estratègia digital amb l'actualització del seu assistent virtual, Blue. Aquest assistent, integrat en l'aplicació mòbil del banc, ha estat millorat per interactuar amb els clients utilitzant llenguatge natural, facilitant informació personalitzada sobre les seves finances i permetent la realització d'operacions comunes relacionades amb comptes i targetes. El desplegament de Blue començarà el 20 de febrer a Espanya i s'estendrà progressivament a tots els clients.

Funcionalitats destacades

El nou Blue ofereix fins a 150 consultes i operacions disponibles per als clients, abastant més de 3.000 preguntes freqüents. Gràcies a la intel·ligència artificial generativa, l'assistent pot comprendre i processar el llenguatge natural, proporcionant respostes més empàtiques i ajustades a la situació particular de cada usuari. A més, Blue és capaç de manejar canvis de tema dins d'una conversa sense perdre el context, adaptant-se a les necessitats del client en temps real.

| BBVA, Dean Drobot, XCatalunya

Seguretat i privacitat

Un aspecte clau en el disseny de Blue és el seu enfocament en la seguretat i privacitat de les dades. L'assistent opera exclusivament dins del domini bancari de BBVA, assegurant que totes les respostes estiguin alineades amb els requisits comercials, reputacionals i legals de l'entitat. La informació privada de l'usuari s'utilitza únicament com a context dins de la conversa activa i no s'emmagatzema ni s'utilitza fora dels entorns de BBVA.

Assistent d'IA per a gestors

A més de millorar l'experiència del client, BBVA ha implementat un nou assistent basat en intel·ligència artificial per facilitar el treball diari dels seus gestors. Aquest sistema, disponible per a més de cent gestors, actua com un suport clau en la resolució de consultes i gestions informatives, permetent als empleats accedir de manera àgil i senzilla a informació actualitzada sobre el catàleg de productes i serveis de BBVA. Amb un disseny intuïtiu, l'assistent s'integra de forma fluida en l'operativa diària, alliberant els gestors de tasques operatives i permetent-los enfocar-se en oferir un servei de major qualitat als clients.

Implicacions per al futur de la banca

La implementació d'assistents virtuals com Blue reflecteix una tendència creixent en el sector financer cap a l'adopció de tecnologies avançades per millorar l'eficiència i la satisfacció del client. La capacitat d'interactuar de manera natural i personalitzada amb els clients no només optimitza els processos interns, sinó que també enforteix la relació entre el banc i els seus usuaris.

A mesura que la intel·ligència artificial continua evolucionant, és probable que veiem una integració encara més profunda d'aquestes tecnologies en els serveis financers, redefinint la forma en què els clients interactuen amb les seves institucions bancàries.