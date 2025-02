El gosset ballarí que triomfa a les xarxes

per Iker Silvosa

Les xarxes socials han tornat a ser testimonis d'un moment de tendresa i diversió protagonitzat per un gos que ha conquerit milers d'usuaris amb la seva inusual habilitat per al ball. El vídeo, compartit pel compte de Twitter @PuppiesIover, mostra un gos de pelatge blanc que no pot contenir l'emoció en escoltar la música del seu amo, qui toca un instrument de corda al saló de casa seva.

En les imatges, el gos s'aixeca sobre les seves potes del darrere i comença a moure's amb una agilitat sorprenent, sincronitzant els seus moviments amb el ritme de la música. Mentre el seu amo continua tocant amb total naturalitat, el gosset no deixa de saltar i agitar la cua, demostrant un sentit del ritme que ha captivat els internautes.

| Canva

Importància de la música en la vida dels gossos

Aquest tipus de comportament en els gossos, encara que poc comú, té explicacions científiques. Els gossos són animals altament sensibles als sons i poden respondre a estímuls musicals de diferents maneres. Si bé no s'ha demostrat que els gossos tinguin un sentit del ritme com els humans, alguns estudis suggereixen que poden associar certs sons amb emocions i comportaments específics. En aquest cas, el gos sembla haver desenvolupat una reacció d'entusiasme en escoltar la música del seu amo, cosa que l'impulsa a moure's d'una manera que s'assembla a un ball.

A més, el reforç positiu podria jugar un paper important en aquesta escena. Si en ocasions anteriors l'amo ha respost amb atenció o premis quan el seu gos es mou al ritme de la música, és possible que l'animal hagi après a repetir el comportament amb l'expectativa de rebre una recompensa. Aquest tipus d'aprenentatge, basat en la repetició i l'associació d'estímuls, és una de les formes en què els gossos desenvolupen comportaments únics i entretinguts.

L'espontaneïtat del gos ha convertit el vídeo en un fenomen viral en poc temps, acumulant milers d'interaccions i generant una onada de reaccions positives a les xarxes. No és la primera vegada que un animal es torna tendència per les seves habilitats musicals, però la manera en què aquest petit gos es lliura a la música ha fet que els usuaris el qualifiquin com un dels moments més adorables del dia.

Més enllà de la diversió que genera aquest tipus de contingut, els experts en comportament animal recomanen fomentar l'estimulació mental i física en els gossos a través d'activitats interactives. La música, per exemple, pot ser una excel·lent forma d'enriquir el seu entorn i millorar el seu benestar emocional. Alguns estudis han demostrat que certs gèneres musicals, com la música clàssica o el reggae, poden tenir un efecte calmant en els gossos, mentre que altres estils poden generar una resposta més enèrgica i juganera, com en el cas d'aquest carismàtic ballarí.