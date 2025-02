Bones notícies de Citi als accionistes de BBVA

per Pol Nadal

L'entitat nord-americana Citi ha millorat la valoració de BBVA fins als 12,60 euros per acció, en comparació amb els anteriors 12 euros, i ha reiterat la seva recomanació de ‘comprar’. L'anunci arriba en un moment clau per al banc basc, que presentarà aquest dijous els seus resultats del quart trimestre i del conjunt de 2024.

Segons els experts de Citi, l'excel·lent comportament de l'acció de BBVA durant les últimes setmanes ha situat el llistó molt alt abans de la publicació d'aquestes dades. Malgrat això, mantenen un enfocament optimista, destacant l'expectativa que la direcció proporcioni detalls concrets sobre els factors (o palanques) que recolzarien el creixement dels beneficis i el manteniment d'una ràtio de rendibilitat (RoTE) elevat el 2025.

Conseqüències de la baixada dels tipus d'interès

En concret, aquests analistes opinen que l'administració hauria de reafirmar les seves previsions, deixant clar com afrontarà la caiguda dels tipus d'interès a Espanya i el possible debilitament de la moneda mexicana, aspectes que han servit de palanca en els últims trimestres. L'objectiu és mantenir un RoTE proper al 17% en el període 2025-2027, un escenari que impulsaria la valoració de l'entitat a nivells encara més atractius.

Si BBVA confirma aquestes metes per a aquest exercici, Citi considera que es produiria un augment proper al 10% en les previsions del mercat. Això situaria el banc en una posició favorable davant el consens d'analistes, reforçant la idea que l'acció compta amb un potencial addicional que actualment queda reflectit en el seu preu. Cal recordar que la trajectòria internacional de l'entitat, especialment a Mèxic, ha estat determinant per als seus resultats i per al seu fort comportament borsari.

Un valor top en el sector financer espanyol

Aquests comentaris reforcen la percepció de BBVA com un valor destacat en el sector financer espanyol, que s'ha vist beneficiat en els últims mesos per l'entorn de pujades de tipus en algunes regions i la solidesa de les seves operacions fora d'Espanya. Amb aquest suport de Citi, els accionistes de BBVA esperen que els pròxims resultats confirmin els pronòstics, consolidant la idea que l'acció continua sent una opció d'inversió atractiva en el mercat europeu.