La novetat de CaixaBank que beneficia els pagaments als negocis

La transformació digital del pagament a Espanya continua imparable. En els darrers anys, l'ús de targetes i carteres digitals contactless ha crescut exponencialment.

Segons dades recents, ja més del 70 % de les transaccions en comerços petits utilitzen tecnologia sense contacte. Aquesta tendència ha impulsat grans entitats i fintech a innovar amb solucions lleugeres i segures. En aquest context s'emmarca el llançament d'una nova solució de CaixaBank.

Com funciona i per què destaca

El 26 de juny de 2025, CaixaBank va anunciar la implementació de ‘Tap to Pay’ a l'iPhone, convertint-se en la primera entitat a Espanya a oferir aquesta solució. La funcionalitat s'activa a través de l'app Smartphone TPV, disponible per a iPhone XS o models superiors amb iOS actualitzat.

Aquest sistema permet acceptar pagaments contactless amb targetes Visa i Mastercard, i carteres digitals com Apple Pay, Google Pay o Samsung Wallet. No requereix hardware addicional, quioscos ni terminals físics, reduint costos associats a la compra o lloguer de datàfons.

L'opció de “store and forward” permet emmagatzemar pagaments quan no hi ha connexió, processant-los de manera segura quan es recupera senyal. A més, la privacitat es reforça gràcies a l'ús del Secure Element: Apple no emmagatzema números de targeta ni dades de transacció.

Avantatges per a comerciants i clients

Per a petits negocis, professionals autònoms, firaires o restaurants, aquesta solució suposa un avenç notable. Permet cobrar des de qualsevol ubicació sense cables ni terminals físics, cosa que facilita la mobilitat total del punt de venda.

A més, elimina costos associats a equips i quotes, cosa que es tradueix en un estalvi directe. Pel que fa a seguretat, el sistema utilitza xifratge de xip i la protecció nativa de l'iPhone. Tot plegat, amb la versatilitat d'acceptar pagaments amb targetes, mòbils o fins i tot rellotges mitjançant tecnologia NFC.

La solució dona suport a la digitalització de pimes i micropimes en un país on ja s'instal·len més de 805 000 TPV gestionats per Comercia Global Payments, filial de CaixaBank, que posseeix una quota del 30,5 % del mercat. L'adopció és immediata: n'hi ha prou amb descarregar l'app, activar la funció i començar a cobrar en pocs minuts.

Context competitiu i repercussions al mercat

L'arribada d'aquesta funcionalitat d'Apple i CaixaBank s'esdevé en un terreny on altres entitats, com Revolut, ja han iniciat el seu desplegament. Revolut es va convertir en el segon banc a Espanya a oferir ‘Tap to Pay’, només uns dies després de CaixaBank. El moviment marca l'inici d'una cursa per integrar solucions mòbils i eficients que redueixin la dependència de terminals tradicionals.

L'adopció massiva dependrà de la flexibilitat i costos que presentin aquestes alternatives davant de proveïdors com SumUp, Stripe i Adyen. El director de TI Gorka A. a LinkedIn ho definia així: “és això una democratització dels pagaments o un escac i mat al mercat?”. Tanmateix, els primers senyals són molt positius.

Un pas decisiu cap al futur del comerç

El desplegament de ‘Tap to Pay’ converteix l'iPhone en una eina de cobrament universal. En un entorn on la digitalització s'ha accelerat des de la pandèmia, les pimes i autònoms demanen eines àgils que redueixin barreres tècniques i financeres.

La banca entra en una etapa en què els dispositius personals, combinats amb apps segures, substitueixen equipament dedicat. Això marca una fita en l'evolució de l'ecosistema financer espanyol.