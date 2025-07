La novedad de Caixabank que beneficia a los pagos en los negocios

La transformación digital del pago en España continúa imparable. En los últimos años, el uso de tarjetas y carteras digitales contactless ha crecido exponencialmente.

Según datos recientes, ya más del 70 % de las transacciones en comercios pequeños utilizan tecnología sin contacto. Esta tendencia ha impulsado a grandes entidades y fintech a innovar con soluciones ligeras y seguras. En ese contexto se enmarca el lanzamiento de una nueva solución de CaixaBank.

Cómo funciona y por qué destaca

El 26 de junio de 2025, CaixaBank anunció la implementación de ‘Tap to Pay’ en iPhone, convirtiéndose en la primera entidad en España en ofrecer esta solución. La funcionalidad se activa a través de la app Smartphone TPV, disponible para iPhone XS o modelos superiores con iOS actualizado.

| Artimas, ChatGPT

Este sistema permite aceptar pagos contactless con tarjetas Visa y Mastercard, y carteras digitales como Apple Pay, Google Pay o Samsung Wallet. No requiere hardware adicional, kioscos ni terminales físicos, reduciendo costes asociados a la compra o alquiler de datáfonos.

La opción de “store and forward” permite almacenar pagos cuando no hay conexión, procesándolos de forma segura cuando se recupera señal. Además, la privacidad se refuerza gracias al uso del Secure Element: Apple no almacena números de tarjeta ni datos de transacción.

Ventajas para comerciantes y clientes

Para pequeños negocios, profesionales autónomos, feriantes o restaurantes, esta solución supone un avance notable. Permite cobrar desde cualquier ubicación sin cables ni terminales físicos, lo que facilita la movilidad total del punto de venta.

| Proxima Studio, ChatGPT

Además, elimina costes asociados a equipos y cuotas, lo que se traduce en un ahorro directo. En cuanto a seguridad, el sistema utiliza cifrado de chip y la protección nativa del iPhone. Todo ello, con la versatilidad de aceptar pagos con tarjetas, móviles o incluso relojes mediante tecnología NFC.

La solución apoya la digitalización de pymes y micropymes en un país donde ya se instalan más de 805 000 TPV gestionados por Comercia Global Payments, filial de CaixaBank, que posee una cuota del 30,5 % del mercado. La adopción es inmediata: basta descargar la app, activar la función y comenzar a cobrar en pocos minutos.

Contexto competitivo y repercusiones en el mercado

La llegada de esta funcionalidad de Apple y CaixaBank ocurre en un terreno donde otras entidades, como Revolut, ya han iniciado su despliegue. Revolut se convirtió en el segundo banco en España en ofrecer ‘Tap to Pay’, apenas unos días después de CaixaBank. El movimiento marca el inicio de una carrera por integrar soluciones móviles y eficientes que reduzcan la dependencia de terminales tradicionales.

La adopción masiva dependerá de la flexibilidad y costes que presenten estas alternativas frente a proveedores como SumUp, Stripe y Adyen. El director de TI Gorka A. en LinkedIn lo definía así: “¿es esto una democratización de los pagos o un jaque mate al mercado?”. Sin embargo, las primeras señales son muy positivas.

Un paso decisivo hacia el futuro del comercio

El despliegue de ‘Tap to Pay’ convierte al iPhone en una herramienta de cobro universal. En un entorno donde la digitalización se ha acelerado desde la pandemia, las pymes y autónomos demandan herramientas ágiles que reduzcan barreras técnicas y financieras.

La banca entra en una etapa en la que los dispositivos personales, combinados con apps seguras, reemplazan equipamiento dedicado. Esto marca un hito en la evolución del ecosistema financiero español.