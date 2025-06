La novetat que arriba a la fruiteria de Bonpreu i que molts esperaven

per Pol Nadal

En els últims anys, el sector dels supermercats a Catalunya ha experimentat una autèntica revolució pel que fa a varietat i qualitat de fruita fresca . Els consumidors, cada cop més informats i exigents, cerquen no només productes frescos, sinó també propostes diferents, amb sabors i colors que sorprenguin i aportin valor a la cistella diària.

En aquest sentit, les cadenes líders no només competeixen en preu, sinó també en originalitat i capacitat d'adaptació a les noves tendències del consum alimentari. Darrerament han sorgit diverses tendències.

Una d'aquestes tendències és l'aposta per fruites exòtiques o varietats menys habituals, que han irromput amb força als lineals dels supermercats durant els mesos de primavera i estiu. La síndria, un clàssic estival, ha viscut la seva pròpia transformació: a les tradicionals de polpa vermella s'hi han afegit versions amb llavors mini, pell ratllada o fins i tot varietats amb polpa de color diferent.

| Bonpreu, Minerva Studio, XCatalunya

Aquestes innovacions responen a una demanda real: el consumidor actual vol experimentar, i la fruita s'ha convertit en un terreny fèrtil per a la sorpresa.

La síndria Wom: una incorporació refrescant i diferent

En aquest context de canvi i obertura a la novetat, Bonpreu i Esclat han fet un pas més enllà incorporant la síndria Wom a la seva secció de fruiteria, segons van anunciar en una recent publicació a xarxes socials. Aquesta varietat destaca de seguida pel seu aspecte únic: la seva polpa és d'un intens color taronja, força allunyat del vermell habitual al qual estem acostumats.

Però l'atractiu visual no ho és tot. Segons informa el mateix supermercat, la síndria Wom presenta un gust dolç i molt refrescant, fet que la converteix en una opció especialment atractiva per a qui cerca alguna cosa diferent durant els mesos de més calor.

| Bonpreu

A més del seu aspecte i gust, cal subratllar que aquest tipus de producte respon a una estratègia clara de diferenciació. En un mercat tan competitiu com el dels supermercats catalans, incorporar varietats de fruita exclusives o poc habituals suposa un punt a favor per fidelitzar els clients i atreure aquells que gaudeixen provant novetats. La síndria Wom, amb la seva polpa taronja i gust delicat, encaixa perfectament en aquest perfil.

Pel que fa al preu, la informació visible a la fotografia de la secció de fruiteria de Bonpreu indica que es comercialitza en meitats envasades i etiquetades, amb un preu aproximat de 5,00 € la mitja unitat encara que el cost final pot variar si el supermercat la ven a pes.

Qualitat, valor nutricional i possibilitats culinàries

Més enllà de la novetat visual, convé recordar que la síndria és una fruita amb nombrosos beneficis per a la salut. El seu elevat contingut en aigua (al voltant del 92%) la converteix en un dels millors aliats per a la hidratació durant els mesos de calor, i el seu aport calòric és molt baix, fet que la fa ideal per a qualsevol tipus de dieta.

La varietat Wom no n'és una excepció: conserva les propietats clàssiques de la síndria, però aporta un matís diferent de gust i, sobretot, una nova experiència sensorial.

Des del punt de vista culinari, la síndria Wom es pot utilitzar igual que qualsevol altra síndria tradicional, però el seu color taronja permet jugar amb les presentacions, especialment en receptes d'estiu com amanides fresques, broquetes de fruita, sucs naturals o fins i tot postres creatives.

| Bonpreu, Minerva Studio

Per exemple, es pot combinar en una amanida amb formatge feta, menta fresca i un toc de llimona, o bé preparar-la en daus gelats per afegir a begudes refrescants. El seu gust dolç també la converteix en un excel·lent ingredient per a sorbets casolans.

Fruites d'estiu

La temporada d'estiu acaba de començar i tot indica que productes com la síndria Wom seran protagonistes a les taules d'aquells que cerquen alguna cosa diferent, refrescant i saludable. Sens dubte, una novetat que molts estaven esperant i que reflecteix cap a on avança l'experiència de compra als supermercats de proximitat.