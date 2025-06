Estalvia més de 70 euros amb un espectacular lot estalvi de cava i pernil a Bonpreu

En el món de la distribució alimentària, el consumidor s'ha tornat cada cop més exigent i atent a les tendències d'estalvi. Les campanyes de lots i packs especials, especialment en dates assenyalades, s'han consolidat com una de les estratègies comercials més efectives per atraure tant els clients habituals com els nous perfils que cerquen qualitat a preus ajustats.

Aquest tipus d'iniciatives no només responen a la demanda d'aquells que volen celebrar a casa amb productes de nivell, sinó que a més reforcen la percepció dels supermercats com a actors compromesos amb el consum responsable i l'accessibilitat a productes premium.

Durant els darrers anys, les vendes de productes vinculats a celebracions populars han experimentat un notable repunt. Les espatlles de pernil, els caves i els dolços típics lideren el rànquing de les cistelles més sol·licitades per a esdeveniments familiars, revetlles o trobades socials. En aquest context, Bonpreu i Esclat han trobat la fórmula per posicionar-se amb força mitjançant ofertes de lots estalvi que combinen qualitat, varietat i un important descompte respecte al preu habitual de cada producte per separat.

| BonpreuEsclat, XCatalunya, Canva: Viktor Gladkov

Un lot pensat per celebrar Sant Joan… i per a la butxaca

Amb l'arribada de Sant Joan, una de les festes més esperades a Catalunya, el consum de productes com el cava i el pernil ibèric es dispara. Aprofitant aquest context, Bonpreu i Esclat llancen fins al 30 de juny de 2025 un lot estalvi que no passa desapercebut: una espatlla d'enceball ibèrica Épicum d'uns 5 quilos i sis ampolles de cava brut Cuvée 21 Parxet, tot plegat per un preu conjunt de 84,95 euros. L'estalvi respecte al preu habitual és de més de 70 euros, segons indica la mateixa promoció (abans 156,70 €).

L'espatlla Épicum, elaborada a partir del porc ibèric d'engreix de camp (amb un percentatge d'ibèric del 75% al 50%), destaca per la seva curació tradicional i la seva suculència, fet que la converteix en una elecció idònia per a aquells que cerquen una experiència gastronòmica autèntica sense deixar-se el sou en l'intent. La peça sencera sol tenir un preu aproximat de 79 euros, cosa que per si sola ja situa aquest lot entre les opcions més competitives del mercat.

Per la seva banda, el cava Parxet Cuvée 21 és un dels emblemes de la D.O. Cava, amb sis ampolles de 750 ml incloses al pack. El seu gust fresc i bombollejant el fa perfecte tant per al brindis clàssic de Sant Joan com per acompanyar plats frescos, marisc o una bona coca artesanal. Si s'adquireixen per separat, aquestes sis ampolles rondarien els 77,70 euros, de manera que la suma d'ambdós productes justifica el fort reclam d'estalvi.

| BonpreuEsclat

Estratègies d'oferta i experiència de compra

No és casual que aquest tipus de promocions apareguin just abans de les grans festivitats. Les cadenes de supermercats com Bonpreu i Esclat han apostat per captar un consumidor que valora la planificació de les compres, sobretot quan pot anticipar-se a la pujada de preus típica de les setmanes prèvies a Sant Joan.

A més, aquest tipus de lots reforcen el sentit de comunitat, convidant a compartir i celebrar al voltant de productes de qualitat, alhora que premien la fidelitat del client amb descomptes tangibles.

En termes d'experiència de compra, la presentació del lot estalvi respon a les tendències actuals de consum, on el client valora la senzillesa a l'hora de triar, la transparència en els preus i la seguretat d'estar adquirint productes de procedència reconeguda. La claredat de l'etiquetatge (origen, percentatge d'ibèric, denominació del cava) i el detall en la comunicació són claus per generar confiança i satisfacció en la compra.

Com consumir-lo

Un detall que sempre aporta valor a aquest tipus d'articles és la recomanació de consum. El pernil ibèric d'engreix Épicum es pot gaudir tallat a mà en fines llesques, acompanyat simplement de pa amb tomàquet i un raig d'oli d'oliva verge extra. Per a una opció més sofisticada, pots preparar una taula d'embotits on l'espatlla sigui la protagonista, afegint-hi fruits secs, formatges suaus i fruita fresca, perfecta per maridar amb el cava Parxet ben fred.