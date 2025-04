La nova trava d'Hisenda que posa en risc molts negocis

En un entorn econòmic on la digitalització avança a passos de gegant, l'Agència Tributària espanyola ha decidit intensificar la seva lluita contra l'economia submergida el 2025. El nou Pla Anual de Control Tributari i Duaner se centra en sectors on la pràctica de no acceptar pagaments amb targeta és comuna i, sovint, sospitosa.

L'economia espanyola ha experimentat una transformació significativa en els últims anys, amb un augment notable en l'ús de mitjans de pagament electrònics. No obstant això, persisteixen pràctiques que dificulten la traçabilitat de les operacions, com l'ús exclusiu d'efectiu en certs negocis.

Aquesta situació no només afecta la transparència fiscal, sinó que també impedeix una competència justa entre empreses.​

Novetats en les mesures de control d'Hisenda

Segons el Butlletí Oficial de l'Estat, el Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2025 estableix que Hisenda comprovarà si els negocis reflecteixen en les seves dades fiscals ingressos procedents de pagaments amb targeta, especialment en activitats on aquest mètode de pagament és habitual i esperat per part del client.​

Els sectors més vigilats seran aquells tradicionalment associats a l'economia submergida, com l'hostaleria, perruqueries, comerços minoristes, serveis de reparació i manteniment, i professionals que presten serveis a domicili. En tots ells, la manca de registres electrònics de cobraments serà vista com un possible indicador de frau.​

Implicacions per als negocis i consumidors

Per als negocis, aquestes mesures impliquen la necessitat d'adaptar-se a una major transparència en les seves operacions financeres. La no acceptació de pagaments electrònics podria ser interpretada com un senyal d'evasió fiscal, la qual cosa podria comportar sancions i una pèrdua de confiança per part dels clients.​

Per als consumidors, aquesta campanya d'Hisenda també busca conscienciar sobre la importància d'exigir el seu dret a pagar amb targeta o mitjans electrònics com Bizum. En fer-ho, contribueixen a garantir la transparència i la legalitat en les transaccions comercials.​ Una mesura que ha generat moltes crítiques a les xarxes socials. Des de fa algun temps estan sorgint moviments favorables al pagament amb efectiu.

Oficialment es parla de lluita contra l'economia submergida

La intensificació dels controls per part d'Hisenda el 2025 reflecteix un compromís clar amb la lluita contra l'economia submergida i el frau fiscal. Tant els negocis com els consumidors tenen un paper crucial en aquest procés, adoptant pràctiques que fomentin la transparència i la legalitat en les operacions econòmiques.​