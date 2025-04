Gir de 180 graus a les carnisseries d'Ametller Origen

En el competitiu món de l'alimentació i el retail, on les grans superfícies busquen diferenciar-se a través de la qualitat i la proximitat, hi ha aliances que, més enllà del negoci, transmeten valors compartits. Aquest és el cas de l'última col·laboració signada a Catalunya, que suposa una transformació en una de les seccions més tradicionals del supermercat i, al mateix temps, un dels pilars de la compra diària: la carnisseria.

Grup Ametller Origen, referent en alimentació saludable i de proximitat, ha confirmat una nova estratègia per potenciar una àrea clau dels seus establiments. Ho ha fet amb una empresa familiar catalana que porta dècades demostrant que l'ofici de carnisser no només segueix viu, sinó que pot modernitzar-se sense perdre la seva essència. Aquesta decisió no només respon a una necessitat operativa, sinó també a una clara aposta per l'excel·lència, l'ofici ben fet i el contacte directe amb el client.

Un acord amb ambició de futur

Josep Ametller, conseller delegat i cofundador del grup Ametller Origen, ha estat clar al respecte: “La secció de carnisseria és un ingredient fonamental en la nostra proposta comercial”. Les seves paraules no són casuals. En un moment en què la fidelització dels clients s'ha tornat essencial, l'experiència al taulell de carn es converteix en un dels elements de major valor afegit.

L'objectiu és clar: donar un impuls definitiu a aquesta categoria dins de l'oferta d'Ametller Origen, dotant-la de més personalitat, professionalitat i coherència amb la resta del projecte empresarial. L'experiència del grup és més que notable: més de 300 professionals especialitzats i un creixement del 27% en facturació durant l'últim any en aquest segment, assolint els 26 milions d'euros.

Amb aquestes dades sobre la taula, era lògic pensar que arribaria una nova etapa. I aquesta etapa ja ha començat.

Tradició i modernitat al servei del consumidor

Qui també s'ha mostrat entusiasmat amb aquest moviment ha estat Carles Arnall, gerent de Carnisseries Arnall. En les seves pròpies paraules, aquest pas representa "un gran salt i un reconeixement a la tradició i al treball ben fet". La seva companyia porta anys present en alguns establiments d'Ametller Origen —amb carnisseries a Girona, Palafrugell i Platja d’Aro—, però fins ara no s'havia donat un salt d'aquesta envergadura.

Arnall, com a empresa familiar amb arrels en l'ofici tradicional, comparteix la filosofia de qualitat, sostenibilitat i proximitat que Ametller Origen ha promogut des de la seva creació. Aquesta coincidència de valors ha fet possible que es parli d'alguna cosa més que un simple contracte comercial. Es tracta d'una col·laboració entre dues formes d'entendre l'alimentació que es complementen i es reforcen mútuament.

Un nou model en plena expansió

La secció de carnisseria d'Ametller Origen va néixer el 2015 amb una sola botiga al carrer Casanova de Barcelona. Avui, ja suma 47 carnisseries pròpies i 9 més gestionades per comerciants locals. L'aliança amb aquesta empresa catalana no només amplia el nombre d'establiments implicats, sinó que reestructura tot el model de gestió i professionalització de l'àrea càrnia dins de les botigues del grup.

I és que, després de diverses setmanes de rumors, finalment s'ha confirmat el que molts intuïen: l'empresa escollida per liderar aquesta transformació no és altra que Carnisseries Arnall. A partir d'ara, Arnall i Ametller Origen gestionaran de forma conjunta totes les carnisseries pròpies del grup. Un model de col·laboració que aspira a convertir-se en referència en tot el sector alimentari català.

Una aliança que, sens dubte, posa de relleu que la innovació també pot venir de la mà del respecte per l'ofici, i que modernitzar no sempre significa oblidar les arrels.