La nova multa de 6000 euros que et podria posar Hisenda

L'Agència Tributària ha posat en el punt de mira les empreses que no informin correctament sobre les compravendes de béns dins de la Unió Europea. En un nou reial decret publicat al Butlletí Oficial de l'Estat, s'estableixen sancions que poden arribar als 6.000 euros per als casos més greus d'incompliment. Aquest procediment sancionador afecta, de manera destacada, aquells subjectes passius de l'IVA que realitzen operacions intracomunitàries i tenen l'obligació de subministrar la corresponent informació estadística.

La rellevància d'aquesta mesura rau en la necessitat de compilar dades fiables sobre les transaccions internes en el mercat comú de la Unió Europea. Amb aquesta finalitat, existeix un sistema pel qual les empreses, de forma periòdica, han de comunicar les quantitats i valor dels béns que es comercialitzen entre Estats membres. La nova norma pretén endurir el control i penalitzar aquells que incompleixin, amb multes categoritzades segons el nivell d'infracció.

Infraccions molt greus: fins a 6.000 euros de sanció.

Aquesta qualificació s'aplica, per exemple, en casos en què no es respongui a dos requeriments d'informació de l'Agència Tributària. Això revela una falta de cooperació recurrent davant la sol·licitud de dades, quelcom que Hisenda considera prou greu per imposar una multa quantiosa.

Infraccions greus: fins a 1.200 euros de sanció.

Es contemplen aquí situacions en què l'obligat no presenti la declaració o ho faci de manera incompleta, ometent dades essencials per a l'estadística. Encara que no es percebi com una negativa total, queda clar que no col·laborar plenament pot comportar un impacte negatiu en els registres estadístics.

Infraccions lleus: fins a 300 euros de sanció.

Comprèn retards en la presentació de la informació o defectes més lleus en la documentació. Tot i així, suposa una sanció econòmica que pretén incentivar el compliment dins dels terminis establerts, subratllant la rellevància de la puntualitat fins i tot en casos de menor transcendència.

Hisenda es mostra ferma

Per als obligats tributaris, el missatge és clar: l'Administració no tolerarà la falta de rigor en el lliurament de dades relatives al comerç intracomunitari. Aquest compliment s'emmarca dins de la recopilació d'informació estadística, essencial per a l'elaboració de polítiques comercials i de control del frau. Així com per reflectir la realitat econòmica de cada país dins de la Unió Europea.

Amb la publicació del reial decret, s'estableix un procediment sancionador ben definit. El que atorga major seguretat jurídica però, alhora, endureix el marc per a aquells que decideixin eludir les seves obligacions.

Resulta important per a les empreses i els professionals mantenir-se al dia amb les últimes novetats normatives, ja que errors o omissions en el lliurament de dades podrien ocasionar penalitzacions considerables. A més, l'Agència Tributària té la facultat de requerir la informació tantes vegades com ho jutgi necessari. I no respondre adequadament en dues ocasions es qualifica com a infracció molt greu, amb els ja esmentats 6.000 euros de multa màxima.

Davant aquest nou escenari, és aconsellable que les empreses revisin els seus sistemes de gestió per assegurar que compleixen amb els requisits de declaració de compravendes dins de la Unió Europea. Garantir la veracitat i completitud de les dades presentades resulta un pas fonamental per evitar una sanció que podria afectar les finances i, en última instància, el prestigi de la companyia.

En temps de creixent pressió regulatòria, una estratègia de compliment, transparència i bona comunicació amb l'Administració. Es perfila com la clau perquè l'anomenada "multa de fins 6.000 euros" no es converteixi en una realitat que llasti l'activitat dels que operen en el mercat comunitari.