Les dues úniques opcions perquè Hisenda et perdoni un deute

En algun moment de la vida, molts ciutadans s'enfronten a deutes amb l'Agència Tributària. Aquestes poden originar-se per diversos motius, ja sigui a causa d'un petit oblit a l'hora de pagar un impost o per l'aparició de sancions derivades d'errors en la presentació de la declaració de la renda.

La quantia d'aquests deutes, a més, pot variar considerablement, abastant des d'uns escassos euros fins a sumes desorbitades que superen els centenars de milers. No obstant això, dins d'aquest complex panorama, existeixen dues circumstàncies en què Hisenda podria arribar a "perdonar" el deute, una cosa que podria semblar inversemblant, però que respon a raons jurídiques i d'eficiència recaptatòria.

Missió 'gairebé' impossible: Hisenda perdona deutes

La primera d'aquestes situacions té lloc quan el deute amb l'Agència Tributària és inferior a tres euros. Per què tres euros? Segons la Resolució de 10 de novembre de 2022, l'organisme públic va decidir no procedir al cobrament d'imports tan reduïts en el cas que haguessin sorgit amb posterioritat a l'1 de juny de 2022.

En la pràctica, el cost burocràtic de gestionar les notificacions i dur a terme els corresponents tràmits de recaptació resulta superior a la quantitat que es recaptaria, de manera que l'Administració opta per no perseguir aquests microimports. Dit d'una altra manera, si l'import pendent es queda en 2,95 euros, Hisenda "perdona" aquest deute perquè la seva tasca de cobrament acabaria resultant més cara que el mateix benefici obtingut.

La segona possibilitat que Hisenda condoni un deute no té tant a veure amb la mateixa política de cost-benefici de l'Agència, sinó amb un marc legal conegut com a Llei de la Segona Oportunitat (LSO), regulat en la Llei 25/2015. Aquest mecanisme es va concebre per a aquells que acumulaven deutes amb diferents creditors fins a un punt que impossibilitava completament la seva solvència.

Es tracta, a grans trets, de permetre a les persones en situació d'endeutament extrem accedir a un procediment que possibiliti la seva recuperació financera, sempre que compleixin amb certs requisits. D'aquesta manera, es promou la reinserció econòmica de deutors honestos que, d'una altra manera, quedarien atrapats en un cercle viciós d'impagaments i penalitzacions.

Si bé la Llei de la Segona Oportunitat pot arribar a cancel·lar imports significatius, presenta una excepció important quan intervenen deutes contrets amb el sector públic (com és el cas d'Hisenda). Segons la reforma introduïda en 2022, el límit per condonar amb l'Agència Tributària se situa en 10.000 euros per cada Administració.

Això vol dir que, si un contribuent té deutes amb la Seguretat Social i amb Hisenda, en cada cas es podrà "perdonar" un màxim de 10.000 euros, sempre que es compleixin les altres condicions de la llei. Amb anterioritat a aquesta modificació, no existia un topall quantitatiu per al deute públic, fent la norma més permissiva.

Requisits per acollir-se a aquesta Llei

Per optar a aquesta exoneració per la LSO, el deutor ha de residir legalment a Espanya, tenir almenys dos creditors diferents i demostrar que no disposa de recursos per fer front al deute. A més, no pot haver estat condemnat per delictes socioeconòmics. Només si es compleixen aquests criteris, el jutge pot declarar la cancel·lació de les obligacions fins a aquest límit.