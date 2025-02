Ni Carrefour ni Mercadona, el supermercat que no para de créixer i busca treballadors

La ciutat afortunada serà, en aquesta ocasió, Hospitalet de Llobregat. Avui hem conegut que l'empresa alemanya ALDI reforça la seva presència a Catalunya amb l'obertura del seu segon supermercat a L'Hospitalet de Llobregat el pròxim 12 de febrer. Aquest nou establiment estarà ubicat a la Rambla Marina, 279.

La botiga comptarà amb una sala de vendes d'aproximadament 1.000 metres quadrats i un equip de 21 empleats i empleades. Aquest supermercat ALDI oferirà una nova alternativa de compra per als veïns de L'Hospitalet de Llobregat, amb una àmplia gamma de productes d'alta qualitat a preus baixos. Els clients trobaran un assortiment amb un 86% de productes de marca pròpia i un 80% d'origen nacional, inclosos productes catalans.

| Canva

A més, la botiga comptarà amb ofertes setmanals per facilitar una compra completa, còmoda, senzilla i al millor preu possible. El model del descompte d'ALDI: preus baixos, marca pròpia i origen nacional El model de negoci d'ALDI està dissenyat per oferir preus baixos sense renunciar a la qualitat. En els últims mesos, la companyia ha intensificat la revisió periòdica dels seus productes i processos i ha reduït el preu de més de 600 productes a tota Catalunya, generant un estalvi significatiu per a les famílies.

Descomptes importants per a clients habituals

Amb motiu d'aquesta nova obertura a la Rambla Marina de L'Hospitalet de Llobregat, ALDI oferirà descomptes exclusius de fins al 30% en més de 30 productes i mantindrà promocions setmanals i quinzenals en tot el seu assortiment. A més, la companyia manté relacions de confiança i a llarg termini amb un nombre reduït de proveïdors locals. Concretament, més del 20% dels proveïdors de la companyia són catalans. ALDI preveu obrir 7 noves botigues a Catalunya aquest 2025.

La cadena de supermercats treballa constantment en la seva sostinguda expansió a Espanya amb l'objectiu d'acostar la seva opció de compra a cada vegada més famílies. En aquest sentit, ALDI manté un fort creixement a Catalunya i preveu obrir 7 noves botigues al país aquest 2025, de les prop de 40 inauguracions previstes a tot el territori nacional. La companyia dona així continuïtat al seu creixement estratègic a Catalunya, la regió que més noves obertures va concentrar el 2024 i en la qual es van superar els 100 establiments.

El nou establiment de L'Hospitalet de Llobregat se sumarà al primer que ALDI va inaugurar a la ciutat al maig de l'any passat, situat al carrer Enginyer Moncunill, 51. ALDI ha començat 2025 reafirmant el seu compromís amb la zona i ja ha inaugurat un nou supermercat a la ciutat de Barcelona, ubicat al carrer Sardenya, 350.

| ACN, XCatalunya

Obertura d'altres botigues el 2025

La cadena també ha obert altres botigues al mes de gener en territoris estratègics com la Comunitat Valenciana, al barri Vara de Quart de València, o les Illes Canàries, on la setmana passada va tenir lloc una obertura a Lanzarote, a la localitat de Yaiza. Gràcies a aquest ambiciós pla d'expansió, ALDI ja compta amb més de 7 milions de clients a Espanya, un 33% més que fa tres anys.

A més, és la cadena de supermercats que més ha crescut a Espanya en clients tant el 2024 com en els últims tres anys. Sobre ALDI ALDI és una de les principals cadenes de supermercats d'Espanya, amb un model de negoci basat en el descompte. L'entrada d'ALDI al mercat espanyol es va produir el 2002 i actualment compta amb més de 470 botigues i més de 7.500 empleats.

Productes d'una enorme qualitat

ALDI orienta la seva activitat a oferir productes d'alta qualitat al millor preu, que obté comprant als millors proveïdors locals, estatals i internacionals i mitjançant les seves marques pròpies, que representen el 86% del seu assortiment i els estàndards del qual permeten mantenir la millor relació qualitat-preu en els seus productes.

El grup d'empreses ALDI Nord és una de les cadenes d'alimentació més importants del món. El discounter centra tots els seus esforços a oferir productes bàsics de qualitat al millor preu a clients de vuit països europeus. La clau de l'èxit continuat d'ALDI Nord Group són els seus més de 91.000 treballadors i treballadores de Bèlgica, França, Alemanya, Luxemburg, Països Baixos, Polònia, Portugal i Espanya.