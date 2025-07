La nova manera de treure diners als caixers del Banco Santander

L'economia europea viu una etapa marcada per la digitalització accelerada de tots els serveis financers. Els clients exigeixen solucions ràpides i còmodes, sense renunciar a la seguretat. Els bancs, conscients d'aquest canvi, han incrementat la inversió en tecnologies mòbils i sistemes automatitzats.

A Espanya, l'ús d'aplicacions bancàries ha crescut de manera constant en els darrers anys, situant el país com un dels més avançats de la Unió Europea en serveis de banca digital.

En aquest escenari, els caixers automàtics s'adapten a una realitat en què la retirada d'efectiu continua sent fonamental per a milers de persones. Tanmateix, el repte consisteix a oferir un servei més intuïtiu i segur, capaç de respondre a les expectatives dels usuaris més exigents. No es tracta només de renovar les màquines, sinó de repensar tot el procés perquè sigui més àgil i menys dependent d'elements físics com la targeta.

| XCatalunya, Sorembadesignz

Retirar efectiu sense targeta: així funciona el nou sistema de Santander

Banco Santander ha fet un pas endavant amb la implantació de la retirada d'efectiu sense targeta física. L'operació comença des del mòbil. El client accedeix a l'app de Santander i selecciona l'opció específica per retirar diners sense necessitat de la targeta. Després d'indicar l'import, afegeix un concepte i confirma l'operació amb la seva clau de seguretat o la seva signatura electrònica.

A partir d'aquí, el sistema genera un codi temporal o un QR, vàlid durant diversos dies i vinculat a l'operació. Al caixer, només cal triar l'opció d'operacions sense targeta. L'usuari pot escanejar el QR des del seu mòbil o introduir manualment els dígits que apareixen a l'app. Els diners s'entreguen en aquell instant, de manera immediata i sense que s'apliquin comissions addicionals.

El procés és ràpid i especialment útil en situacions quotidianes com oblidar la cartera o necessitar enviar efectiu a una altra persona. De fet, el sistema permet compartir el codi amb familiars o amics perquè puguin retirar els diners ells mateixos, sempre sota condicions de seguretat reforçada.

| ChatGPT

Seguretat reforçada i avantatges sobre mètodes tradicionals

El desenvolupament d'aquesta funció respon a la prioritat del banc de blindar les operacions digitals. El codi generat té una validesa limitada en el temps, cosa que redueix dràsticament el risc de frau. A més, no s'exposa cap informació personal durant l'operació. Tot el sistema depèn de l'autenticació mitjançant clau i signatura electrònica, fet que eleva el nivell de protecció.

Aquesta tecnologia resulta especialment útil per a qui es troba en trànsit, per a persones grans que obliden la seva targeta o per a situacions d'emergència. A més, és compatible amb l'ús de dispositius contactless com Apple Pay o Google Pay en caixers habilitats, tot i que l'opció QR és més universal i senzilla.

Davant mètodes tradicionals com HalCash o la retirada a finestreta, Santander aposta per una solució immediata i totalment integrada a la banca digital. La cobertura és àmplia: la majoria dels caixers de la seva xarxa a Espanya ja ofereixen aquesta funcionalitat, cosa que facilita l'accés fins i tot en municipis petits.

| Banco Santander, Lisa Summer

Un salt qualitatiu en l'experiència bancària i el futur de la retirada d'efectiu

Els experts del sector valoren aquesta iniciativa com una mostra de la nova banca orientada al client digital. El mòbil es converteix en el centre de l'operativa diària i el banc guanya en eficiència i fidelització. Els usuaris ja no depenen d'una targeta física, cosa que elimina un dels principals punts de fricció i redueix riscos associats a la pèrdua o el bloqueig de la targeta.

El sistema QR de Santander rivalitza en rapidesa i senzillesa amb alternatives com Correos Cash, però afegeix una capa tecnològica més avançada i un nivell d'integració superior en l'experiència bancària. La seguretat, el control i la immediatesa són els elements més valorats tant per clients com per analistes financers.

Els experts esperen que aquesta tendència es consolidi i que altres entitats adoptin solucions similars, ampliant la interoperabilitat i la cobertura d'aquest tipus de servei a tot Espanya. La digitalització bancària continua avançant i la retirada d'efectiu, lluny de desaparèixer, es reinventa per adaptar-se als nous temps.