CaixaBank, Kutxabank i Renta 4 copien una iniciativa del BBVA que volen els clients

L'economia global està immersa en un procés accelerat d'innovació financera. Des de la implementació del reglament MiCA el 30 de desembre de 2024, l'operativa amb criptomonedes ha deixat de ser territori exclusiu de plataformes digitals i neobancs per convertir-se en una aposta estratègica de la banca tradicional.

El contrast entre l'auge d'aquests criptoactius —amb un Bitcoin per sobre dels 100.000 USD— i l'escepticisme regulador ha marcat l'inici d'un nou capítol per a la banca europea. En aquest context, el BBVA s'ha convertit en pioner, activant ja la compra i custòdia de bitcoin i ether per a tots els seus clients a Espanya.

L'estratègia de CaixaBank: joventut, digitalització i custòdia pròpia

CaixaBank es posiciona com el següent gran actor a entrar en el segment cripto. Fa mesos que admet que està “estudiant el llançament” de serveis de compravenda i custòdia de criptomonedes el 2025, especialment dirigits a inversors joves i nadius digitals. L'entitat explora diverses opcions: integrar l'oferta directament a la seva app principal o fer-ho a través d'Imagin, la plataforma digital que ja compta amb 4,3 milions d'usuaris i una mitjana d'edat de 25 anys.

| XCatalunya, BBVA, Banco Sabadell

Davant la volatilitat elevada d'aquests actius, CaixaBank està valorant implementar filtres d'accés, com tests d'idoneïtat i períodes de reflexió previs a l'execució, estratègies inspirades en normes com MiFID cincodias.elpais.com. Així mateix, l'entitat estudia si gestionar internament la custòdia —recolzant-se en Ocean Bròker— o subcontractar a un custodi certificat cincodias.elpais.com.

Kutxabank a la recta final per obtenir autorització

Kutxabank es troba en una fase avançada de preparació interna per traslladar la seva oferta de criptoactius al regulador. Fonts consultades indiquen que ja ha iniciat la tramitació de l'expedient davant la CNMV per oferir custòdia i compravenda a la seva banca online durant aquest 2025. Encara no ha rebut llum verda oficial, però la seva posició de mitjana mida li permet actuar amb més agilitat que alguns gegants bancaris.

Igual que CaixaBank, Kutxabank aposta per l'estratègia de no oferir assessorament financer. La seva intenció és oferir serveis transaccionals sota un paraigua regulat, però no guia d'inversió. Aquesta línia encaixa amb la recomanació de la CNMV: advertir als clients sobre els riscos sense assumir responsabilitat sobre les seves decisions.

| Kutxabank

Renta 4: fons actiu i potencial pioner en cripto

Renta 4, entitat especialitzada en inversió amb un perfil més agressiu, també avança en la seva aposta pels actius digitals. Segons mitjans, la firma espera anunciar pròximament la incorporació de serveis de compravenda i custòdia de criptomonedes. Ja disposa d'un fons d'inversió actiu que inverteix directament en bitcoin i ether —posat en marxa el 2023—, cosa que li proporciona una base operativa i reguladora favorable.

Aquest enfocament contrasta amb bancs com Sabadell, Bankinter, Unicaja o ING, que de moment descarten comercialitzar criptoactius de forma massiva. Banco Mediolanum fins i tot ha explicat que mai oferirà assessorament, ni accés directe, a causa de la seva preocupació per la transparència i el valor intrínsec d'aquests instruments.

| Unicaja, XCatalunya

Regulació i custòdia: desafiaments i oportunitats

Des de l'entrada en vigor de MiCA, els bancs afronten reptes reguladors complexos que van més enllà del simple registre. Han de complir requisits tècnics, de seguretat, de prevenció de blanqueig (DORA, AML, KYC) i estructurar processos de governança sòlids.

Una solució interessant ha nascut recentment de la mà de Bit2Me i Cecabank: ofereixen una plataforma de custòdia operativa per a bancs que no volen desenvolupar la seva infraestructura des de zero. Aquesta aliança combina wallets freds gestionats per Cecabank i operativa de compravenda administrada per Bit2Me; una solució plug&play per a entitats que encara no han començat els seus tràmits.

La banca tradicional reforça el seu múscul cripto

El 2025 es perfila com l'any en què la banca espanyola deixarà d'observar des de la barrera. BBVA ha fet el primer pas, seguit per CaixaBank, Kutxabank i Renta 4, que volen consolidar-se com les pròximes entitats a oferir serveis directes de compravenda i custòdia de criptomonedes. L'objectiu principal és arribar a un perfil d'usuaris joves i innovadors, sota un marc regulador robust i segur.

| XCatalunya, BBVA, voyagerix

Tanmateix, l'èxit d'aquesta transició financera dependrà en gran mesura de la rapidesa de la CNMV per atorgar llicències, de l'eficàcia dels sistemes de custòdia i de la capacitat per gestionar riscos reputacionals. El mercat cripto continua sent altament volàtil; fins i tot amb MiCA vigent, la CNMV manté el seu advertiment sobre els “riscos significatius” que acompanyen aquests productes.