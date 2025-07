El britànic que al·lucina amb els supermercats catalans

Un protagonista inesperat ha posat una altra vegada els supermercats espanyols al focus mediàtic, i aquesta vegada no per un escàndol de cartells o un famós in fraganti, sinó per la pura admiració. Caven O’Grady, més conegut a TikTok com @Cav_OG1, ha desfermat una pluja de “m’agrada” i comentaris a la seva última publicació. Procedent del Regne Unit, aquest empresari de cotxes de segona mà va arribar a una gran superfície a Catalunya i va quedar bocabadat: “Els supermercats catalans estan a un altre nivell”, va explicar als seus amics.

Impressió inicial: amplitud i frescor dels productes

Des que va traspassar la porta, Cav ho va deixar clar: “És absolutament enorme”. Aquest contrast amb els supermercats britànics, sovint més petits, li va fer sentir que era en un altre país, sense exagerar as.com+1okdiario.com+1. Avançant pels passadissos, es va aturar davant les carns, els formatges i els pernils serrans. “Mira la carn fresca… és irreal”, va comentar mentre filmava la secció de peixateria i marisc.

El factor preus: “una altra victòria per a Espanya”

Però l’entusiasme de Cav no es va limitar al disseny i producte, també va destacar la diferència econòmica. Davant el prestatge de verdures, va emfatitzar: “I sabeu què? El preu és molt més barat aquí que en tornar a casa”. El seu comentari va ser contundent: “Seré honest amb vosaltres: és una altra victòria per a Espanya”. La comparació amb el seu país va originar reaccions immediates: per una banda, elogis per la qualitat; per l’altra, advertiments sobre que Espanya, tot i la seva oferta, continua tenint salaris més baixos, una realitat que diversos usuaris van recordar.

| Bonpreu, XCatalunya

Reaccions a les xarxes socials

Comentaris com “Espanya era un paradís no fa gaire, però ara és massa cara per als nostres salaris” reflecteixen el debat que va generar el vídeo. Alguns usuaris celebren que aquest britànic reconegui el que molts donen per fet, però subratllen que després de l’aplaudiment cal posar la lupa a l’equilibri entre qualitat, preu i poder adquisitiu.

Per què tant d’interès en els supermercats?

No és casualitat que xarxes com TikTok i Instagram estiguin plenes de contingut gastronòmic. Viatgers i creadors comparteixen “grocery hauls” en què destaquen productes locals, comparen preus, o simplement gaudeixen del quotidià. Per a molts, el supermercat és un símbol d’identitat cultural i estil de vida. Cada passadís parla d’hàbits, origen dels aliments i, en darrera instància, d’economia.