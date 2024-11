La nova funció de WhatsApp que t'ajudarà a no perdre't res dels teus contactes

WhatsApp, l'aplicació de missatgeria més utilitzada al món, continua evolucionant amb noves actualitzacions per millorar l'experiència dels usuaris. Amb milions de persones usant-la diàriament, WhatsApp s'ha convertit en una eina indispensable de comunicació, i la seva evolució constant li permet mantenir-se a l'avantguarda. Sovint, la plataforma implementa funcions similars a les que ja veiem a altres xarxes socials de Meta, com Instagram i Messenger. Ara, una de les novetats més recents té com a objectiu facilitar als usuaris el seguiment dels Estats, una de les funcions més populars i efímeres de l'aplicació.

Des del seu llançament el 2017, els Estats de WhatsApp han permès als usuaris compartir moments amb els seus contactes mitjançant publicacions temporals de text, imatge, vídeo o fins i tot àudio. No obstant això, la durada limitada de 24 hores significa que molts usuaris poden perdre's aquestes publicacions si no estan constantment revisant la secció d'Estats. Conscient d'això, WhatsApp està treballant en una nova funció que permet als usuaris activar notificacions per rebre avisos quan certs contactes publiquen un nou Estat.

Aquesta nova característica, anomenada recordatoris d'Estats, està sent provada a la versió beta de WhatsApp per a Android 2.24.22.21, disponible per a usuaris apuntats a aquest programa a Google Play. Segons ha informat el mitjà especialitzat WABetainfo, WhatsApp ja considera aquesta funció prou avançada per oferir-la a un grup limitat d'usuaris. La idea és que els recordatoris d'Estats avisin els usuaris quan els contactes que seleccionin com a “Favorits” publiquin noves actualitzacions.

Com activar-la?

Aquesta opció serà particularment útil per a usuaris amb una llista de contactes extensa, on les actualitzacions d'Estats poden passar desapercebudes. Amb els recordatoris activats, els usuaris podran estar al corrent de les publicacions dels seus contactes més importants sense haver de revisar contínuament la secció d'Estats a la recerca de novetats.

Per activar aquesta funció, els usuaris que disposin de la versió beta esmentada han de dirigir-se a Configuració > Notificacions > Recordatoris. És important assenyalar que aquesta funció no estarà activada per defecte, per la qual cosa caldrà que l'usuari l'activi manualment. Tot i això, WhatsApp ha optat per limitar el control que els usuaris poden exercir sobre aquesta funció. La selecció dels contactes dels quals es rebran recordatoris es fa automàticament, basada en algoritmes que identifiquen els contactes més rellevants per a l'usuari, sense permetre una configuració directa i personalitzada per part de l'usuari.

Aquest enfocament automàtic de la selecció de recordatoris pot ser una arma de doble tall. D'una banda, assegura que els usuaris rebran notificacions sobre els contactes que WhatsApp considera més rellevants. D'altra banda, pot ser frustrant per a aquells que voldrien tenir més control sobre les notificacions, decidint ells mateixos qui són els contactes més importants dels que no es volen perdre cap actualització. Tot i que això podria modificar-se més endavant.

WhatsApp planeja expandir aquesta funció a un nombre més gran d'usuaris en les properes setmanes, una vegada que finalitzi el període de prova en beta. Amb aquesta actualització, l'aplicació continua la seva missió d'apropar els usuaris, brindant-los eines que facilitin la interacció amb els contactes de forma més directa i personalitzada. A més, aquesta funcionalitat s'alinea amb les necessitats dels usuaris que volen mantenir-se informats sobre els seus contactes més propers, sense estar constantment revisant l'aplicació.