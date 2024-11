Estalvia més de 75 euros a Bonpreu: Només fins al 10 de novembre

L'oferta de Bonpreu i Esclat per a aquest mes de novembre és una oportunitat única per als que es volen preparar amb anticipació per a les celebracions nadalenques. Sota el lema "Avança't a Nadal", aquesta promoció estarà disponible als seus establiments físics i permet obtenir un lot de productes d'alta qualitat a un preu especial.

Amb un descompte superior als 75 euros, aquest lot inclou un pernil salat de la marca Navidul. I sis ampolles de cava Parxet Brut Nature, ideal per als amants de la bona taula i el cava.

Un estalvi increïble per començar novembre amb bon peu

L'oferta, disponible fins al 10 de novembre o fins a esgotar existències, redueix el preu del lot de 156,94 euros a només 79,95 euros, cosa que representa un estalvi considerable per a qualsevol consumidor. Aquest tipus de promocions no només ajuden a reduir la despesa durant el mes de novembre. Sinó que també ofereixen la possibilitat de planificar amb temps les celebracions de final d'any, quan els preus solen augmentar a causa de la demanda.

El pernil serrà inclòs al lot és de la prestigiosa marca Navidul, reconeguda per la seva qualitat i sabor, i ve en una peça sencera. Ideal per compartir en reunions familiars o entre amics. D'altra banda, el cava Parxet Brut Nature és una opció excel·lent per als que prefereixen un cava sec i de qualitat, perfecte per oferir en qualsevol ocasió especial.

Productes d'alta qualitat per als paladars més exigents

Navidul, la marca de pernil inclosa al lot, és sinònim de qualitat al mercat espanyol. Els seus productes passen per un procés de curació que assegura un sabor intens i una textura perfecta per gaudir-ne en qualsevol moment. Tenir un pernil sencer a casa és un avantatge per als que aprecien la possibilitat de tallar cada tall al moment, conservant així tota la seva frescor i sabor.

El cava Parxet Brut Nature, per la seva banda, és un escumós que destaca per la seva frescor i finor. Aquest cava, amb una tradició vinícola que dóna suport a la seva elaboració, és perfecte per acompanyar tota mena de plats i celebracions. La inclusió de sis ampolles al lot permet que aquesta oferta s'estengui no només per a Nadal, sinó per a altres esdeveniments que puguin sorgir pel camí.

| Edward Olive

Una oferta exclusiva i per temps limitat

Bonpreu i Esclat llancen aquesta oferta com a part de la seva campanya de novembre, Avança't a Nadal. Animant els consumidors a preparar-se per a les festivitats amb antelació i a aprofitar descomptes exclusius. Aquesta promoció estarà disponible únicament fins al 10 de novembre als establiments físics.

Això implica que els interessats hauran d'apropar-se personalment per aconseguir aquest lot. A més, a causa de l'alta demanda d'aquest tipus de productes aquestes dates, s'adverteix que l'oferta es mantindrà fins a esgotar existències.

Aquesta estratègia de Bonpreu Esclat no només beneficia els consumidors, sinó que també permet als supermercats preparar-se per a les compres massives que s'esperen al desembre. Alleugerint així el volum de compradors que sol augmentar les últimes setmanes de l'any.

Com gaudir del lot a casa

Un pernil serrà com és el de Navidul i el cava Parxet són productes que, encara que puguin semblar exclusius per a ocasions especials, també es poden gaudir en el dia a dia. El pernil es pot servir en aperitius, entrepans o com a ingredient en diversos plats de la cuina mediterrània. Per la seva banda, el cava Parxet Brut Nature és ideal per maridar amb marisc, formatges o fins i tot postres.

Aquesta oferta, a més, representa una molt excel·lent oportunitat per fer un regal especial o sorprendre els convidats amb productes de qualitat, sense necessitat de gastar una fortuna. La relació qualitat-preu és molt favorable, especialment considerant el descompte significatiu que s'ofereix en comparació del preu habitual del lot.

On trobar aquesta oferta?

Per als que vulguin adquirir aquest lot, és important recordar que només està disponible a botigues físiques de Bonpreu i Esclat. A diferència d'altres promocions, no s'ofereix al portal en línia, per la qual cosa els interessats hauran d'acudir directament als establiments per beneficiar-se d'aquesta oferta.

Això garanteix que el lot es destini als clients habituals i als que busquen realitzar les compres nadalenques en persona. Això pot ser un avantatge per als que prefereixen veure el producte abans de comprar-lo.