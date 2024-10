Demanar ajuda completa a una IA per WhatsApp ja és possible: Així ho pots fer

La integració de Copilot, la intel·ligència artificial de Microsoft, amb WhatsApp ja és una realitat. Aquesta IA, basada en GPT-4, permet als usuaris interactuar directament amb un chatbot, com si fos qualsevol altre contacte a l'app de missatgeria. Els usuaris poden fer preguntes, rebre respostes i gestionar tasques de manera eficient. És a dir, pots mantenir una coversació de WhatsApp amb Copilot com si la tinguessis amb un amic.

Els passos a seguir són força senzills. Per començar, cal afegir Copilot com a contacte mitjançant un número de telèfon o un codi QR. Tot i que encara està en fase beta, el seu potencial ja és considerable, i permet fins i tot la creació d'imatges, encara que algunes funcions estan limitades.

Copilot és una IA generativa desenvolupada per Microsoft, integrada a diversos productes de la companyia, i que ara arriba també a aplicacions de missatgeria com WhatsApp. Funciona de manera similar a altres intel·ligències artificials com ChatGPT, ajudant els usuaris amb consultes, recordatoris i diverses tasques. Per utilitzar-lo a WhatsApp, pots afegir el número corresponent (+1 877-224-1042) o escanejar un codi QR, i simplement començar el xat amb una salutació.

L'objectiu de Copilot és oferir un ajut intuïtiu i constant als usuaris, des de la creació de contingut fins a la resolució de dubtes o la gestió de tasques quotidianes. Aquesta eina, integrada en una plataforma de missatgeria tan popular com WhatsApp, amplia les possibilitats d'interacció amb la intel·ligència artificial, fent que l'accés sigui senzill i directe.

| Xataka

Limitacions i potencial

Tot i que Copilot a WhatsApp està en fase beta, la qual cosa implica que algunes funcions com la generació d'imatges o la resposta a tasques complexes poden estar limitades, segueix oferint una experiència força completa. La IA pot respondre a consultes en diversos idiomes, la qual cosa la converteix en una eina accessible i global. A més, la seva integració a WhatsApp permet als usuaris interactuar de manera natural sense necessitat de descarregar aplicacions addicionals o recórrer a plataformes més complexes. Sens dubte, és una oportunitat extraordinària de tenir més abast que mai una font supèrbia de coneixement general.

L'impacte d'aquesta integració és significatiu, ja que permet que més persones es familiaritzin amb les IAs generatives i el seu potencial, cosa que podria transformar la manera com gestionem les nostres tasques diàries. Tot i que algunes funcions avançades encara no estan disponibles, s'espera que amb el temps Copilot expandeixi les seves capacitats i ofereixi una experiència encara més completa.