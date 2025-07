La nova funció personalitzada de l'app del Banco Santander

L'economia europea viu temps de transformació. Els tipus d'interès s'han moderat i la inflació continua alta, però ha donat un respir respecte d'anys anteriors. Davant d'aquest escenari, millorar les finances personals s'ha convertit en una prioritat ineludible per a famílies i empreses.

L'ús d'aplicacions bancàries ha crescut més d'un 35 % a Espanya durant l'últim any. Així ho diuen les dades de l'Asociación Española de Banca, reflectint un canvi d'hàbits que va molt més enllà de la simple digitalització. Ara es busca control, transparència i eficiència en cada moviment.

En aquest escenari de tipus baixos (o moderats), els bancs intensifiquen la cursa per oferir serveis personalitzats i diferencials que vagin més enllà del que és bàsic. La competència ja no està només en captar dipòsits, sinó en aportar valor real al client mitjançant eines tecnològiques avançades. En aquest escenari, la darrera novetat del Banco Santander es presenta com un cas paradigmàtic de com la banca s'adapta al nou entorn.

| Yauhen Akulich, XCatalunya, Canva, Modern Graphic, Banco Santander

L'assistent financer intel·ligent de Banco Santander: més que un simple gestor de comptes

La nova funció integrada a l'app i el portal web del Banco Santander s'anomena Assistent Financer. Es posiciona com una de les apostes més ambicioses del sector en els darrers mesos. Davant d'altres solucions més convencionals, aquest servei permet als usuaris visualitzar, analitzar i gestionar de manera personalitzada tots els aspectes clau de la seva economia quotidiana.

El veritable diferencial rau en la capacitat de l'eina per classificar automàticament els ingressos, despeses i subscripcions del client. Aquesta categorització facilita que qualsevol persona –sense importar el seu nivell de coneixement financer– obtingui una visió precisa de la seva situació econòmica.

Per exemple, un usuari pot consultar com evoluciona la seva despesa en alimentació respecte a mesos anteriors, identificar augments inusuals en serveis de streaming, o descobrir subscripcions duplicades. Tot això a través d'una interfície clara i intuïtiva, tant al mòbil com a l'ordinador.

| Kampus Production de Pexels, ChatGPT

A més, l'assistent ofereix recomanacions personalitzades per optimitzar l'estalvi i millorar la salut financera. Aquest aspecte és molt important, tenint en compte que el 61 % dels espanyols afirma tenir dificultats per estalviar de manera regular.

Gestió de subscripcions i anàlisi multicomptes: cap a una visió global de les finances

Un dels avenços més celebrats d'aquesta funció és la gestió activa de subscripcions i rebuts recurrents. Segons la consultora Nielsen, la despesa en serveis digitals i subscripcions s'ha duplicat a Espanya en només cinc anys. Això ha provocat que moltes famílies perdin el control sobre petites fuites de diners que, a final d'any, poden sumar centenars d'euros.

L'Assistent Financer de Santander respon a aquesta tendència amb una secció específica que permet veure el detall de tots els pagaments recurrents. Així mateix, permet accedir al seu històric i, fins i tot, gestionar cancel·lacions o devolucions sense complicacions. És una solució alineada amb les demandes dels nous consumidors, que valoren l'autonomia i la simplicitat en la gestió de les seves finances diàries.

D'altra banda, la funció de consulta agregada de comptes en diferents entitats bancàries posiciona Santander com a pioner en la integració de serveis open banking. Aquests serveis seran un camp que serà clau en els pròxims anys per fidelitzar clients cada cop més digitals i exigents.

| XCatalunya, Banco Santander

Noves tendències en banca digital

Amb aquest moviment, Banco Santander no només ofereix una solució tecnològica, sinó que fomenta un canvi d'hàbits entre els seus clients. L'objectiu és que qualsevol usuari, independentment de la seva formació, pugui prendre decisions informades i racionals sobre els seus diners. És una tendència que, segons els analistes, anirà a més. La banca digital de 2025 no només se centrarà en la rapidesa de les operacions, sinó en la capacitat d'educar i empoderar financerament els seus clients.

El llançament de l'Assistent Financer de Banco Santander arriba en un moment estratègic, marcat per la demanda social de més transparència i control en l'àmbit econòmic. El seu desenvolupament reforça la idea que el futur de la banca passa per serveis personalitzables, intel·ligència artificial i una experiència d'usuari senzilla però completa.